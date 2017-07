Investigación por planta de marihuana en cantero

"Queremos que se esclarezca cuanto antes, no sabemos cómo sucedieron los hechos, pero a primera vista pareciera que la planta fue rápidamente instalada en el lugar para tomarle la foto, y luego viralizada con alguna intención", dan a conocer Luis Castellano y Daniel Galoppo en información acercada a la prensa.

"Ayer -por el lunes- nos reunimos con el Fiscal federal, Federico Grimm, para dialogar sobre algo que nos resulta muy extraño, y que es la aparición de una supuesta planta de marihuana en uno de los canteros públicos frente al Municipio y el Juzgado federal”, señaló el intendente Luis Castellano luego del encuentro al que concurrió con el fiscal municipal Daniel Galoppo.



RESULTA EXTRAÑO

Posteriormente remarcó que "nos resulta extraño no solamente la aparición de la planta sino la rápida fotografía que se tomó al ejemplar, la viralización inmediata por las redes sociales, y la inmediatez con que tomó estado público a nivel nacional”. Además, resaltó que "nosotros necesitamos que se investigue, porque con estas cosas no se juega".

"Esto apareció en un cantero público que es cuidado por empleados municipales, que recambian la tierra y los plantines de flores cada 15 o 20 días. Por eso nos parece que claramente hay que iniciar una investigación, y es lo que le pedimos al fiscal", señaló el intendente.



¿EXISTIO DELITO PENAL?

En tanto, Daniel Galoppo, manifestó "este hecho se lleva a conocimiento del fiscal federal con el objeto de que si él entiende que esto podría significar la comisión de un ilícito penal, inicie una investigación pidiéndole al juez federal competente todas las autorizaciones y medidas que crea conducente para investigar el hecho".

Finalmente, Galoppo insistió en que "nosotros concurrimos a la Fiscalía federal para llevar los elementos que se hicieron públicos como imágenes y notas periodísticas, en las cuales se daba cuenta de que una planta de marihuana se encontraba en un cantero frente a la Municipalidad y el Juzgado federal de la ciudad".