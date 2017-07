Atlético: se sumó Lazzaroni y hoy lo hará Velázquez

ya tiene un nuevo refuerzo. Se trata de, defensor central (también puede jugar por izquierda) que llegó procedente de San Martín de San Juan. El zaguero, surgido en las Inferiores de Colón y que tuvo paso por Tiro Federal, Racing, Defensa y Justicia y Newell’s, se presentó al entrenamiento matutino del martes y trabajó a la par del grupo en los ejercicios físicos que dispuso el técnico Lucas Bovaglio., conociéndome con el cuerpo técnico y mis nuevos compañeros”, reconoció Lazzaroni en sus primeras declaraciones.El plantel de la “Crema” se va armando. Van llegando los refuerzos de cara al próximo torneo de la Primera B Nacional, temporada 2017-2018 y en relación a las primeras charlas con el DT el defensor señaló: “Me manifestó cuál era su idea, la de formar un buen grupo, un buen plantel y con las aspiraciones de poner otra vez a Atlético en Primera División”.En relación a los motivos por los cuales decidió jugar en Atlético, el santafesino de Sarmiento apuntó:, y luego agregó más motivos de convencimiento: “Sé que es un club que está muy ordenado, cuando hablé con Lucas (Bovaglio) noté a una persona muy seria, muy responsable. Vengo a sumar, a dar todo de mi parte y espero que podamos hacer un buen torneo”.Lazzaroni, 29 años, remarcó la importancia de llegar a un equipo que se prepara con aspiraciones de ser protagonista, comparando lo que fue el Atlético de Llop., por lo hecho en el último torneopero las reglas ya estaban puestas y son así, como club sé que están ordenados, están bien así que eso motiva y ayudó a que uno tome la decisión de venir también”.En la época de Trullet en Atlético, Lazzaroni, libre en aquel momento de Colón, había tenido una prueba en Alberdi. “Estaba sin club, vine y en ese momento no me tocó quedar, tomé otros caminos, la vida me puso nuevamente acá y estoy muy contento por eso”.A la hora de describirse como futbolista, Lazzaroni señaló: “Soy un marcador central zurdo, lo puedo hacer como lateral, también jugué por derecha pero mi pierna hábil es la zurda, trato de tener buena salida a la hora de jugar, sabemos que los del fondo tenemos que darle confianza al equipo, darles solidez y eso es lo que trataré de hacer”.De esta forma, la ‘Crema’, que ya cerró la renovación de Mauro Albertengo, sumó a Manuel Bustos (estaba a préstamo en Libertad) y Wilfredo Olivera, suma una cara a un plantel que necesita la llegada de futbolistas luego de que sufriera un éxodo de jugadores importante. Al respecto, hoy se estará sumando el mediocampistaVelázquez, de 34 años es santafesino, de Vera, y no renovó con Belgrano, club en el cual quedó como uno de los volantes con más goles convertidos en Primera División. Fueron 20 (más dos más por Copa), alcanzando así la histórica cifra de Luis Ernesto Sosa. Velázquez había llegado al ‘Pirata’ en el 2012 y brilló en el equipo de Ricardo Zielinski.Atlético busca, entre los puestos a reforzar, delanteros. El primer nombre que había surgido fue el de Gonzalo Klusener (33) y si bien las negociaciones no habían avanzado, ciertas versiones indican que se habrían reflotado y el exTalleres de Córdoba podría convertirse en el próximo refuerzo de la ‘Crema’.“Me gusta la idea, Atlético es uno de los clubes en los que jugaría en Nacional B”, le había manifestado el delantero a este medio días previos al inicio de la pretemporada ‘albiceleste’. ¿Será?