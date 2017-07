El Polo Asociativo de Diseño ya tiene lugar

Ayer, el intendente Luis Castellano y el secretario de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, Marcos Corach, se reunieron con integrantes de la Cámara de Diseñadores en Comunicación Visual (CDCV).La finalidad del encuentro fue compartir los avances para la construcción del Polo Asociativo de Diseño (PAD). La máxima autoridad del Ejecutivo local evaluó que se trató de "una muy buena reunión porque estamos avanzando conjuntamente. Para eso teníamos que tomar una definición que era la posibilidad de un terreno y ese terreno estaría disponible a través de un acuerdo entre el Club Ciclista, el Municipio y la Cámara de Diseñadores".De esta forma, el PAD se ubicará en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Vieytes-Marchini donde actualmente se lleva a cabo la obra de pavimentación. "Es un sector que, después de los trabajos, va a quedar jerarquizado, con una mejor calidad de uso".El beneficio no sólo será para los profesionales sino que abarcará a un sector más amplio: "Que podamos tener un lugar donde no sólo la Cámara de Diseñadores Gráficos tenga la posibilidad de estar. Es importante porque se le podrán dar usos alternativos para los estudiantes que están comenzando la carrera de Diseño. Y por qué no, avanzar en prototipos para nuestro equipamiento urbano con diseño propio y fabricación local".Finalmente, resaltó que "se abren expectativas muy interesantes a partir de la articulación público-privada".El presidente de la Cámara, Claudio Volta, comentó la importancia de que Rafaela cuente con un emplazamiento de estas características: "El diseño gráfico es un rubro que está en constante crecimiento y que puede aportar a muchos sectores como la industria, el comercio. Estamos rodeados por objetos que tienen diseño, por lo tanto es importante valorizarlo y aprovechar el potencial que tenemos en la ciudad"."Todos los años se reciben diseñadores gráficos en las universidades que Rafaela tiene y cada cual se va especializando en un rubro diferente. Actualmente en la ciudad hay alrededor de 150 diseñadores a los que debemos sumarle la nueva carrera de Diseño Industrial en la ciudad, otras afines y los alumnos que vuelven luego de finalizar esta carrera en otras ciudades", agregó.