Apoyos y protestas

BUENOS AIRES, 26 (NA). - Un grupo de familiares de víctimas de la tragedia de Once se acercó ayer al edificio anexo de la Cámara de Diputados para pedir la expulsión del exministro Julio de Vido, mientras que un pasacalles de apoyo al legislador del FPV apareció colgado en la puerta.Una veintena de familiares de las 51 víctimas fatales del siniestro ferroviario ocurrido en 2012 en la estación de Once se acercó hasta la puerta del edificio en el que se reunía la Comisión de Asuntos Constitucionales que trató la expulsión de De Vido.Las personas portaban carteles y pancartas con las leyendas "Justicia", "Fuera De Vido" y "Expulsión de De Vido ya", que contrastaron con el pasacalles que apareció colgado frente al Congreso, sobre la avenida Rivadavia, y que decía "Fuerza Julio de Vido". María Luján Rey, madre de una de las víctimas, concurrió a la protesta y además publicó en Twitter una foto del pasacalles y escribió: "¿Y te preguntás por qué estamos como estamos?".El exministro (de cuya cartera dependía la Secretaría de Transporte) será juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por su responsabilidad en la tragedia de Once. Es el mismo tribunal que en diciembre de 2015 condenó por este caso a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.