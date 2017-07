Momentos de tensión

BUENO AIRES, 26 (NA). - La reunión de comisión en la que los diputados nacionales discutieron la exclusión del exministro Julio de Vido no estuvo exenta de chicanas, exabruptos e incluso una advertencia por parte del oficialismo de hacer lo mismo con otros legisladores.Fue el caso de la diputada oficialista Karina Banfi, quien se molestó con su par del FPV Rodolfo Tailhade porque hacía comentarios fuera del micrófono mientras ella estaba en el uso de la palabra y repartía críticas hacia el kirchnerismo y la Izquierda. "Ahora te la bancás y te podés retirar si no te gusta", le dijo Banfi a Tailhade aunque, molesta porque el diputado continuaba interrumpiéndola, fue más allá: "Los vamos a echar a Tailhade, a De Vido, a todos los corruptos que se amparan en los fueros. No vamos a permitir que esto sea una guarida".Otro momento de tensión fue cuando el diputado kirchnerista Marcos Cleri criticó la iniciativa del oficialismo y la gestión del Gobierno de Cambiemos, frente a lo cual recibió críticas fuera de micrófono. En ese contexto, el diputado tuvo un exabrupto al recomendarle a los oficialistas que "salgan un poco y dejen la televisión así ven la realidad, no se coman su propia mierda".