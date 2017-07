Nuevamente cinco barrios se quedaron sin agua por horas

Un nuevo accidente en el mismo lugar, sobre la misma calle, casi sobre la misma cañería. ¿El resultado? El mismo que hace una semana y media atrás: cinco barrios de la ciudad sin agua.

Es que el 15 de junio empleados de ASSA Rafaela tuvieron un accidente parecido al de ayer y dejaban los mismos sectores sin el servicio de agua. Otra vez Amancay, Antártida Argentina, Los Nogales, 17 de Octubre y Brigadier López protestaron ayer por lo acontecido tras informarse de la situación.

Aguas Santafesinas informó a todos sus usuarios que el servicio se interrumpía promediando la tarde de ayer, para poder reparar una cañería primaria de la red de distribución en calle Vieytes debido a los trabajos de pavimentación que allí se desarrollan.

Recordemos que estos trabajos no son para nada fáciles y requieren de muchas máquinas que excavan y que remueven una gran cantidad de suelo. "Fue un accidente, al igual que la otra vez", dijo Carlos Maina, el gerente de ASSA Rafaela a este Medio.

En tanto, el titular de la empresa confirmó que alrededor de las 21 horas el servicio se fue restableciendo de a poco, ya que las válvulas deben funcionar muy despacio para que no se produzcan golpes de aire.

El pasado 15 de junio también rompieron un caño importante, ya que abastecía también a 5 barrios, alrededor de unas 4 horas. Recordemos que se tardaron algunas horas demás porque el material con el que está hecho es antiguo y ya no se hace más. Es por eso que se debió primero cerrar la válvula que alimenta a todos esos barrios, descubrir la pieza y después adaptar piezas y trabajar en el reemplazo de 4 o 5 metros de caño.

El personal de ASSA se encuentra disponible y por eso habilitó un centro de atención al usuario las 24 horas, llamando al 0-810-777-2000.