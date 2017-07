Julián Maina y Guillermo Funes, los héroes de la hazaña juliense

Los ecos de la resonante victoria de 9 de Julio ante Colón por la Copa Santa Fe aún no se acallaron. El batacazo fue tan grande que el gol del triunfo juliense se pudo ver, horas después, por varios canales deportivos nacionales, como ESPN y TyC Sports. Los más buscados por la prensa, como no podía ser de otra manera, fueron Julián Maina, el responsable de mantener en cero su valla, y Guillermo Funes, el autor del golazo de uno de los triunfos más importantes en los 113 años de historia juliense. Tanto el arquero como el volante fueron dos de los artífices del golpe rojiblanco, el primero ante un equipo de Primera División y en un estadio también histórico como lo es el Cementerio de los Elefantes. Y este lunes, en la vuelta a los entrenamientos, todo era felicidad en los pasillos del Coloso, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico.



MANOS DE ACERO

“Todavía estamos revolucionados por el triunfo que logramos. Muy de a poco estamos tomando dimensión de lo que se logró. Esto se va a acrecentar con el paso del tiempo. Pero rápidamente tenemos que cambiar el chip porque en pocas horas tenemos que jugar otra vez por el Federal”, relató Maina en diálogo con LA OPINION, quien se ganó la titularidad minutos antes del inicio del partido. Y vaya si aprovechó su chance. “Gracias a Dios el técnico me dio la confianza, pero cualquiera de los tres arqueros está capacitado para defender el arco del ‘9’. Por suerte tuve la posibilidad y se me dio de tener una buena actuación que sirvió para lograr algo muy lindo para el club y los hinchas”. En referencia a las sensaciones post-partido, acotó que “después del pitazo final fue todo una fiesta, en la cancha, en el vestuario, en el viaje de vuelta y cuando llegamos al club, ya que nos estaba esperando un montón de gente. Me llamó mucha gente y recibí muchos mensajes con orgullo para felicitarme y nunca me había pasado nada similar. La ciudad se sintió reflejada por lo que hizo el equipo y ojalá sea un punto de inflexión importante para lo que se viene. No sólo la gente del club se tiene que sentir orgullosa, sino la Liga Rafaelina y Rafaela misma”.

Haciendo referencia a la seguidilla importante y desgastante para el “9” que se le viene en pocos días, el “1” opinó que “si continuamos bien de la cabeza y seguimos jugando como lo hicimos el sábado, el poco descanso pasará a un segundo plano. Lo que pasó fue algo maravilloso, donde hicimos todos el partido de nuestras vidas. Pero tenemos que poner los pies sobre la tierra porque esto sigue. Esta Copa es un sueño para todos, pero nuestra meta es el Federal. Tenemos que aprovechar esta remontada y este buen momento para afrontar lo que sigue de la mejor manera, obviamente ganando y consiguiendo cosas importantes”.

De cara al futuro copero, no se dio lo de Newell’s, que era lo que todo el pueblo juliense quería, pero se acrecientan las chances de seguir avanzando en esta Copa y en semifinales se podría dar lo que no se dio el año pasado, el clásico ante Atlético. “Estábamos ilusionados con jugar con Newell’s por todo lo que significa, que hubiese sido el segundo partido ante un elenco de Primera. No sé si alguna vez vamos a tener otra chance de jugar con los rosarinos, ojalá que sí. Pero esto es fútbol y nos toca Rivadavia. Va a ser raro y un poco monótono jugar 3 veces en pocos días, pero esperemos pasar porque podemos llegar a tener otro partido histórico ante la Crema, algo que sería hermoso para el club y la ciudad”, añadió.

Por último, al preguntarle si lo sorprendió que dos equipos del Federal B le hayan ganado a los de Primera, respondió que “todo se ha emparejado y ahora cualquiera le puede ganar a cualquiera en cualquier cancha. En nuestro caso, no creo que los jugadores de Colón nos hayan subestimado, pero a la hora se soñar creo que ahí se notó un poco la diferencia, porque nosotros nos jugábamos el partido de nuestras vidas, primeros porque estamos identificados con el club y segundo porque nunca vas a saber cuándo vas a volver a jugar en un estadio de esas magnitudes estando en un Federal B y ante un equipo de Primera y con jugadores de tanta trayectoria. Todos nos jugábamos una posibilidad única y eso se notó. Una vez que logramos la ventaja, tratamos de defender dejando la vida en cada pelota y con mucho amor propio. Demás está decir que hicimos un partido inteligentísimo y la diferencia estuvo en que Colón se encontró con un equipo con mucha identificación y orgullo”.



ZURDA MAGICA

Al mejor estilo Messi, Guillermo Funes fue el autor de un golazo de afuera del área, a puros toques y que valió para dar el gran golpe ante el Sabalero en su propia casa, con todo lo que ello significa. “De a poco estamos cayendo con lo que logramos para el club. En lo personal se me dio todo, el gol soñado, de zurda, frente a la tribuna donde estaba nuestra gente, y más por la victoria, así que la alegría es interminable. En cuanto a la jugada del gol, pude arrancar por afuera, como me gusta, encarando al defensor de frente, después se me fue un poquito larga y llegué algo exigido. Todavía no se de dónde saqué ese zurdazo, pero por suerte la pelota entró bien pegada al palo. Pero el equipo jugó un partido perfecto para lograr esto, de otra manera hubiese sido imposible, así que muy merecido lo tenemos”.

Dentro de la cancha pareció que la diferencia de jerarquía de los jugadores casi no se notó. Y en relación a esto, argumentó que “si bien sabíamos que no podíamos ir a cada pelota de igual a igual, supimos contenerlos. Nos plantamos bien atrás cuando no tuvimos la pelota y tuvimos la fortuna de que el Juli tuvo un gran día, al igual que esa cuotita de suerte que tenés que tener como para ganar esta clase de partidos tan importantes. Todos jugamos para 10 puntos, la figura fue el equipo, porque los que entraron también se rompieron el alma adentro de la cancha, corriendo y dejando su última gota de sangre.

Después del partido, obviamente el polifuncional jugador fue uno de los más buscado por la prensa local y santafesina. “Fue algo muy lindo ver que estás rodeado de micrófonos, cámaras y celulares. Me felicitó y me saludó mucha gente, sobre todo del clásico rival de Colón. Estas cosas no te las imaginás nunca, te llena de orgullo y es una motivación más para seguir trabajando y mejorando dentro del fútbol, algo que me gusta mucho”. Y su nombre, al igual que el del grupo, va a estar escrito para siempre en la historia del club. “Es algo que no puedo creer todavía, y más por cómo llegué al club. Se me está dando todo muy rápido y esperemos seguir por este camino. El sueño de uno es llegar al fútbol profesional y ojalá que en el futuro se pueda lograr”.

De cara a lo que se viene, el clásico rafaelino se puede dar en la Copa si los dos llegan a semifinales. “El fútbol tiene esas cosas que te sorprenden y cuando nadie lo imaginaba, de repente se puede dar un clásico ante Atlético, algo que nos había quedado pendiente del año pasado. Esperemos que los dos podamos pasar y vamos a mantener esa ilusión”, opinó el Flaco, quien está pasando un gran momento y está llegando al gol de manera seguida -lleva 4 en 6 partidos-. “La idea que tiene Maxi es la que mejor me sienta. En la Liga, el técnico, que hizo un buen trabajo, me dio toda su confianza. Ahora estoy un poco más asentado y por suerte la pelota está entrando seguido. También es lindo asistir a tus compañeros, porque lo que te da este grupo joven, lindo y nuevo también es vital, ya que es humilde y trabajador”. agregó.

Como el fútbol no da respiro, se vienen varios partidos en pocos días para el León en la doble competencia, Copa y Federal. “Vamos a ir por todo. Vamos a dejar la vida en cada minuto que estemos en cancha. Hay que aprovechar estas oportunidades que tenemos y la idea es hacer un buen papel este miércoles, porque es fundamental ganar en casa para después encarar con más tranquilidad los partidos de la Copa”. Y por último, el nuevo goleador juliense pidió que la gente siga acompañando como lo hizo el sábado. “Fue maravilloso ver cómo acompañó la gente al equipo. Ojalá que mañana haya un lindo marco en el Coloso para que nos fortalezca aún más dentro de la cancha y confíen en nosotros y en el club, que de a poco está creciendo”.