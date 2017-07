El miércoles se suma Jorge Velázquez

El volante ofensivo es la segunda incorporación de la Crema. El ex Unión y Belgrano se suma a Wilfredo Olivera.

Una buena noticia para el arranque de la semana tuvo Lucas Bovaglio. El entrenador de Atlético recibió la confirmación de la dirigencia que Jorge Velázquez será jugador de la Crema y desde el miércoles podrá contarlo en el plantel que realiza la pretemporada, aunque seguramente no jugará el sábado frente a Florida de Clucellas teniendo en cuenta que habrá muy poco tiempo para acoplarlo al equipo.

El experimentado jugador que cumplirá 35 años el 7 de septiembre se formó en Huracán de Vera, de la Liga Verense, en el norte de nuestra provincia. En el fútbol profesional comenzó su carrera en Germinal de Rawson donde jugó un año y en 2005 pasó a Guillermo Brown de Puerto Madryn. En 2008 debutó en la "B" Nacional con la camiseta de Aldosivi de Mar del Plata, donde jugó hasta el 2010.

Para la temporada 2010/2011 del Primera B Nacional llega a Santa Fe para jugar con la camiseta de Unión, club con el que llegaría a Primera División. En julio de 2012 firmó con Belgrano de Córdoba, donde jugó hasta el reciente torneo argentino.

Luego de la incorporación del marcador central Wilfredo Olivera en la semana anterior, Velázquez es otro elemento de experiencia para ir rodeando la joven base que le ha quedado al club tras el descenso. Recordemos que ha regresado el atacante Manuel Bustos, luego de jugar en Libertad de Sunchales.



EL ARQUERO Y EL "9"

En el transcurso de la semana continuará la espera de parte del cuerpo técnico y la dirigencia hacia los restantes frentes de negociaciones abiertos. Hay dos puestos claves que son el arquero, donde se aguardará un poco más por la decisión de Lucas Hoyos (quiere jugar en primera división) y el centrodelantero, con Gonzalo Klusener (su representante también quiere esperar por la categoría principal) como principal objetivo. De todos modos, por ahora no se mantiene el optimismo de días pasados en esos nombres.

Luego está también la situación pendiente con Teo Paredes, en Cerro Porteño, y el lateral Ivo Chavez (Talleres de Córdoba solicitó un préstamo alto).



PARA EL DEBUT EN LA COPA

Bovaglio seguirá trabajando en la semana de cara al duelo del sábado, en el Monumental, ante Florida de Clucellas por los octavos de final de la Copa Santa Fe a partir de las 15.30. Recordemos que el sábado en el primer ensayo, el DT paró este once inicial: Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Wilfredo Olivera y Gianfranco Ferrero; Lucas Quiroz, Emiliano Romero y Enzo Gaggi; Mauro Albertengo, Alfredo Pussetto y Angelo Martino. El ganador de Atlético - Florida jugará en cuartos de final con Sportivo Las Parejas en fechas a definir.