"La economía social es la economía del futuro"

El gobernador Miguel Lifschitz participó ayer del cierre de la jornada “Economía Social y Trabajo Decente”, dirigida a cooperativas, emprendedores y grupos asociativos de la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de desarrollar instancias de capacitación en materia de salud y seguridad en el trabajo y en aspectos vinculados a la formalización de emprendimientos productivos.

Lifschitz recordó que la economía social surgió luego de la crisis de 2001 “como respuesta de los que se habían quedado sin trabajo” y destacó que “desde el gobierno de Santa Fe advertimos la enorme fuerza que tiene la economía social, que busca que a todos nos vaya bien y se basa en la solidaridad”.

“Las cooperativas son un refugio para algunas personas que a los 40, 45 o 50 años pierden su trabajo. En ellas también va a encontrar un lugar para terminar su carrera laboral, porque ese es el valor de la economía social, que es una economía inclusiva que abre las puertas a aquel que lo necesita”, subrayó el Gobernador durante el acto que se efectuó en la sede de la FESTRAM (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) de la ciudad de Santa Fe.

"La economía social no es una economía de la pobreza ni de segunda, es la economía del futuro, de un mundo con más solidaridad, con más respeto por la naturaleza y los seres humanos. Un mundo que respete la dignidad de las personas”, resaltó.

“El trabajo en la economía social también debe ser un trabajo decente y tiene que tener tantos derechos como el trabajo en una empresa o en el Estado”, expresó el gobernador. Además, mencionó que “no va a haber inclusión social en Argentina si no seguimos creciendo con la economía social y ampliando sus bases”.



DIGNIDAD DEL TRABAJO

Y ECONOMIA SOCIAL

El ministro de la Producción, Luis Contigiani, expresó que los emprendedores “concentran sueños y personas, comparten lo mucho y lo poco que tienen, hacen una experiencia de abajo hacia arriba con el sentido de la cooperación y la solidaridad”.

“Formamos parte de un gobierno que, con sus defectos y virtudes, trata de que sus políticas sean de Estado y centradas en dos grandes ejes: la dignidad del trabajo y la economía social”, agregó.

Contigiani destacó que “Santa Fe es líder en dignidad de trabajo, por los comités de seguridad laboral que hace años venimos desarrollando y es un modelo estudiado en toda la Argentina”. A su vez, destacó “nuestro compromiso por la defensa del trabajo en tiempos en los que cantos de sirena quieren volvernos a decir que el crecimiento económico tiene que estar sustentado en menos salario y menos trabajo, para que el capital argentino tenga derrame, sabiendo que eso nunca termina en capital productivo, sino en la fuga de capitales”.

Sobre la economía social, destacó que “para nosotros es importante porque Santa Fe es cuna del cooperativismo. La provincia tiene más de 2600 cooperativas de todo tipo; es un motor económico impresionante. Para este gobierno las cooperativas de trabajo son una opción de vida, tienen que democratizar la economía y hacerla más humana. Por eso apuntalamos cada proyecto, ayudamos al agregado de valor y estamos cerca de ustedes”, concluyó.

Por último, respecto del cooperativismo, el ministro agregó que “se trata de construir una economía alternativa a la concentración de capitales. Eso es el cooperativismo, por eso somos parte de un proyecto, de una política de Estado en la que certificamos las buenas prácticas cooperativistas, fundamos una institución -el único caso es en Santa Fe- para educar cuadros de gestión cooperativa y ya estamos haciendo los primeros cursos, otorgamos créditos y financiamos proyectos”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini, calificó como “una satisfacción haber compartido esta jornada de trabajo a la que vinieron emprendedores, cooperativistas y distintas experiencias productivas y asociativas”. En este sentido, mencionó que “la Organización Internacional del Trabajo (OIT) nos alienta a prestarle mayor atención a este sector y en eso está empeñado el gobierno de Santa Fe”.

Finalmente, Genesini sostuvo que “la Economía Social es un sector que se encuentra atravesado por una gran situación de informalidad, porque las propias instituciones no están preparadas para receptar un fenómeno tan nuevo pero que va creciendo y demandando respuestas. Ahí es donde el Estado debe acercarse y ayudar al desarrollo de estos emprendimientos”, concluyó.

La Economía Social y Solidaria propone consolidar un conjunto de prácticas económicas que construyen un sistema socio económico centrado en las necesidades y capacidades de los ciudadanos. El objetivo es fortalecer los procesos de la economía social para potenciar su rol en el desarrollo local y regional de los territorios de la provincia, apostando al trabajo como una herramienta imprescindible para la integración e inclusión social.