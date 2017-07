Rodenas deslizó que Rossi busca fueros

La exjueza penal de Rosario y precandidata a diputada nacional por Nuevo Espacio Santafesino (NES), Alejandra Rodenas, aseguró que su contrincante en la interna del PJ, Agustín Rossi, mira la elecciones de medio término "como un salvataje para sí mismo".

En diálogo con la agencia NA, sostuvo que su espacio busca una "forma de construcción política totalmente diferente" a la del exministro de Defensa y afirmó que siente un "profundo rechazo" por los "personalismos y los sectarismos".

Rodenas, que adquirió notoriedad pública por su intervención en el caso de los narcos conocidos como "Los Monos", subrayó: "Lo mío es una construcción al 2019, no se si para Agustín es lo mismo, me da la impresión que no. Creo que él está pensando en estas elecciones de 2017 como un salvataje para sí mismo".

- ¿Tiene alguna coincidencia con Rossi?

- Puede que nosotros tengamos en común algunas cuestiones en cuanto al diagnóstico de la situación actual del país, pero la forma de construcción política es totalmente diferente.

- ¿Y cuál es la principal diferencia?

- Creo que el freno a (Mauricio) Macri y a las políticas que está llevando adelante el Gobierno no se puede hacer desde un sector o de un núcleo duro, sino desde un peronismo movilizado. Esto es tal vez lo que nos define. Tengo un profundo rechazo sobre los personalismos y los sectarismos, creo en las construcciones colectivas y esto (el NES) es una construcción colectiva, territorial y santafesina, eso es lo que nos diferencia con Agustín.

- ¿Hubo algún acercamiento antes de cerrar las listas?

- Obviamente que hubo conversaciones, pero no se llegó a ningún acuerdo porque no hubo una posibilidad de un acuerdo de unidad, creo que justamente por esta visión restrictiva que él tiene en términos de la construcción colectiva.

- ¿Cuál es el objetivo de Nuevo Espacio Santafesino?

- Liderar un proceso de cambio que sea ganador, pensando en el 2019. Sería muy pequeña mi mirada si yo quisiera ser diputada nacional, lo mío es otra historia, lo mío es una construcción al 2019, no se si para Agustín es lo mismo, me da la impresión que no. Creo que él está pensando en estas elecciones de 2017 como un salvataje para sí mismo y para el grupo de pertenencia de él, lo nuestro es una mirada más amplia.

- ¿Tiene algún referente nacional en el PJ? como Rossi a Cristina Kirchner

- El se referencia en Cristina y sabrá por qué se referencia en Cristina. Nosotros estamos un lanzamiento territorial, un espacio de construcción de Santa Fe y para Santa Fe. Esta es una lista que no se armó en un despacho de Capital Federal, no se armó en una mesa de diálogo de tres o cuatro dirigentes nacionales, surgió de Santa Fe.

- ¿Cómo se ubica el PJ en el escenario provincial actual, tras la ruptura de la UCR con el PS?

- Es un momento histórico para el PJ, importantísimo. Por eso esta construcción colectiva, es momento de reagruparnos, de plantear objetivos concretos hacia adentro y hacia afuera. Nos va a ir muy bien y el peronismo se va a poner de pie en esta elección de medio término y es posible que podamos pensar seriamente en 2019.

- ¿Qué le critica al gobierno socialista de Santa Fe?

- La narcocriminalidad fue un fenómeno que no se abordó cuando se debía haber abordado, no hubo políticas de anticipación.

- ¿Cuáles son los principales reclamos de los santafesinos?

- Hace dos años, la gente hablaba más de seguridad que de precarización laboral, hoy la gente lo pone en paridad de condiciones. Hay un fuerte rechazo a todas las promesas inclumplidas (de Cambiemos), el tarifazo y el recorte de derechos.