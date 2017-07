El enorme peligro de la elevada velocidad

En las calles de Rafaela hay en circulación poco más de 84.000 vehículos motorizados de todo tipo, de los cuales exactamente -al menos hasta el pasado mes de mayo- 44.642 son motocicletas. Una cantidad realmente elevada, ya que aun cuando todas ellas no se movilizan al mismo tiempo, ni tampoco en un mismo sector, de todos modos conforma un número que suele alterar la normalidad del tránsito, por supuesto con el agregado del resto de vehículos, de los que más de 30.000 son automóviles, otros 6.500 furgones y camionetas, y más de 2.000 camiones y acoplados.La velocidad es uno de los más serios y graves problemas, por las consecuencias muchas veces irreparables que dejan los accidentes, en los que las motociclistas suelen ser habituales protagonistas. En lo que va del año, a punto de completarse los primeros 7 meses, tenemos igual cantidad de víctimas fatales en Rafaela. Es que 6 de esos muertos fueron consecuencia de colisiones con participación de motos, sea con autos o con otras motos, en tanto que la víctima fatal restante fue un peatón, embestida por un automotor en uno de los accesos a la ciudad.Si sobre ese total de motocicletas tenemos sólo un 10% de conductores transgresores, lo cual es muy probable, caeríamos en un escenario con unos 4.500 motociclistas que circulan por las calles y avenidas de la ciudad cometiendo infracciones tan graves como comunes, por ejemplo, el exceso de velocidad, el no respetar luces de los semáforos, conducir sin la protección del casco, adelantarse por la derecha, montar de a tres y hasta cuatro -cuando de chicos se trata- en un solo birrodado, y otras tantas por el estilo. De todas ellas, dejando de lado el paso de un semáforo con luz roja que es verdaderamente incalificable y suicida, la más complicada y frecuente es la alta velocidad con que se circula por la ciudad, excediendo sobradamente los límites que establecen las disposiciones vigentes en la materia, que incluso -debe decirse- los 60 kilómetros como tope en avenidas y bulevares parecen una exageración.Existen algunos determinados en la ciudad, que son prácticamente elegidos para estos excesos de velocidad, para los que no existe prácticamente control, como por caso algunas avenidas y también calles donde hay cuadras dobles, sitios en los que suele circularse casi como por un túnel al ser tan escaso el margen a los costados con estacionamiento en ambos, lo que hace todavía más peligroso el andar, pues no deja posibilidad de maniobra ante una aparición inesperada.No decimos que existe una mayor flexibilización en los controles, pero sí que existe un nivel de transgresión muy alto, en especial los fines de semana cuando los cascos desaparecen como por arte de magia, o bien son llevados por los motociclistas simplemente engarzados en uno de sus brazos, o bien en el pequeño canasto del rodado, aumentando de tal manera la posibilidad de sufrir heridas muchísimos más severas y comprometidas para su salud en caso de un siniestro.Deberán extremarse las medidas, de control y represión, pues el tránsito tiene ciertos momentos que se asemeja a un caos, consecuencia de una cantidad de vehículos realmente elevada para un escenario pequeño como es la ciudad de Rafaela. Más de 84.000 unidades motorizadas es muchísimo y más aún si de ellas 44.000 son motocicletas.