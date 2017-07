Cambiemos admite que no tiene los votos para expulsar a De Vido

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El presidente del interbloque Cambiemos de la Cámara de Diputados, Mario Negri, admitió ayer que el oficialismo no tiene los votos necesarios para concretar la expulsión del legislador del FpV Julio De Vido, aunque consideró que el final está abierto y se debe esperar a la definición en el recinto. "Si están los 257 diputados sentados, no alcanzan. Hacen falta 172 que voten afirmativamente", explicó el radical cordobés respecto a la posibilidad de que la sesión especial del miércoles se desarrolle con asistencia perfecta.

Al respecto, aclaró que el desenlace se conocerá en el recinto, ya que los votos necesarios para echar a De Vido fluctúan de acuerdo a la cantidad de legisladores que se sienten en sus bancas. Para aprobar la expulsión se requieren dos tercios de los presentes, es decir, que el número final necesario dependerá de cuántos diputados concurran a la sesión: si los 257 legisladores se presentan, el número que Cambiemos debe juntar es de 172 -algo que no posee-, aunque la exigencia baja si hay ausentes.

"Recién se va a saber el día del recinto porque como es una mayoría agravada de dos tercios de los presentes, juegan las presencias", señaló Negri en declaraciones a radio Continental. Sostuvo además que cuando Cambiemos impulsó la expulsión del exministro de Planificación Federal de la Cámara sabía que no tenía los votos suficientes, pero indicó que lo hicieron igual "para poner en evidencia la inconducta" del exfuncionario.

Por lo pronto y a la espera de que se aclare cómo votarán la izquierda y el Movimiento Evita, Cambiemos mantiene su plan original y este martes a las 12.00 se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales para firmar dictamen de mayoría por la expulsión del exministro por "indignidad".

Mañana, en una sesión especial, se definirá la suerte de De Vido, quien acumula cinco procesamientos por hechos anteriores a su jura como diputado (tiene mandato hasta fines del 2019), y en ese momento serán clave las presencias. El exfuncionario kirchnerista anticipó la semana pasada que sólo haría su defensa ante la Justicia, por lo que se descuenta que no participará este martes de la reunión de Asuntos Constitucionales, adonde fue convocado para presentar su descargo.

Negri, a la vez, advirtió que la abstención "no es neutra" y el miércoles la Cámara de Diputados podría habilitar que esa posición sea tomada como un voto negativo: el objetivo de Cambiemos es "dejar en evidencia" a quienes no apoyen la expulsión y en ese grupo podrían estar quienes todavía no definieron una posición (como los diputados del Frente de Izquierda, el Movimiento Evita, Compromiso Federal, el Frente Cívico por Santiago y Alcira Argumedo), pero que ya descartaron acompañar el dictamen de mayoría.

"No es ponerle un crucifijo a nadie, sino que cada uno manifieste qué grado de responsabilidad política tiene el diputado y cómo se analiza esa conducta", remarcó el radical.

En el Frente para la Victoria, en tanto, esperan que todo su bloque se presente al recinto, para evitar que el oficialismo consiga los dos tercios, más allá de que algunos diputados del espacio aún no se expidieron sobre De Vido. Tras la decisión del juez Luis Rodríguez de denegar el desafuero y la detención del exministro en el marco de una causa en la que se investiga el desvío de fondos en Río Turbio, los legisladores de Cambiemos lograron acordar con sectores de la oposición, como el Frente Renovador, citar a De Vido el martes a comisión para el ejercicio de su defensa, dictaminar ese mismo día a favor del proyecto de expulsión y tratar la iniciativa el miércoles en el recinto.

Triunfó para ello la postura por la que venía pujando el diputado massista Juan Brügge, quien desalentó la idea original de Cambiemos de apelar a la figura de "inhabilidad moral" para remover de su cargo al exministro y, en su lugar, propuso invocar la figura de la "indignidad" para justificar su exclusión en los términos del mismo artículo 66 de la Constitución Nacional.

De esta manera, se acordó que se le notifiquen a De Vido los cargos por los que se promueve su exclusión, y que se le concedan siete días hasta las 10:00 de este martes para efectuar su descargo, con la opción de presentarse en situ en la comisión a las 12:00 para ejercer su derecho a defensa.