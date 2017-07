Se terminó el receso para los chicos

(Darío Gutiérrez, Redacción LA OPINION). - El pasado sábado se reanudó el torneo de divisiones inferiores de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, luego del receso por las vacaciones de invierno. En esta ocasión se disputó la tercera fecha del Clausura, en la que tuvo fecha libre Ferrocarril del Estado.

Los resultados registrados fueron los siguientes:

Quinta división: Quilmes 3 (Samuel Ríos, Andrés Fabre y Alexis Barrientos) - Independiente de San Cristóbal 0; Peñarol 0 - Libertad 2 (Lisandro Monzón -2-); Unión 2 (Santiago Herrera y Lautaro Rojas) - Brown de San Vicente 1 (Joaquín Jaime); Sportivo Norte 0 - 9 de Julio 1 (Alexis Acosta) y Ben Hur 2 (Gastón Forni y Sebastián Sequeira) - Atlético Rafaela 2 (Marcos Hermann y Agustín Moschen). Punteros: 9 de Julio y Libertad 7 puntos.

Sexta división: Quilmes 1 (José Roldán) - Independiente 1 (Alejo Coronel Tivano); Peñarol 0 - Libertad 2 (Mariano Góngora y Alexis De los Santos); Unión 2 (Francisco Giubergia -2-) - Brown 1 (Ignacio Zbrun) y Ben Hur 0 - Atlético 4 (Juan López -2-, Nicolás Segovia y Facundo Hang). 9 de Julio ganó puntos ante Sportivo Norte, que no presenta divisional. Punteros: Libertad y 9 de Julio 9 puntos.

Séptima división: Quilmes 0 - Independiente de San Cristóbal 2 (Thiago Benítez y Sebastián Galván); Peñarol 1 (Federico Arellano) - Libertad 0; Unión 1 (Thiago Allassia) - Brown 1 (Julián Tomatis); Sportivo Norte 2 (Lautaro Ayala -2-) - 9 de Julio 1 (Agustín Astesano) y Ben Hur 0 - Atlético 1 (Gonzalo Roldán). Puntero: Brown 7 puntos.

Octava división: Quilmes 4 (Ulises Diguiay -2-, Diego Molina y Sebastián Godoy) - Independiente 0; Peñarol 2 (Lautaro Pairola y Joaquín Vera) - Libertad 1 (Francesco Toldo); Sportivo Norte 0 - 9 de Julio 10 (Esteban Guzmán -4-, Uriel Sandoval -3-, Juan Espíndola -2- y Jerónimo Ridolfi) y Ben Hur 1 (Bruno Lampert) - Atlético 1 (Agustín Bianciotto). Punteros: Atlético y Peñarol 7 puntos.

Novena división: Quilmes 0 - Independiente 1 (Gonzalo Belloni); Peñarol 0 - Libertad 2 (Brian Goro y Tiago Avenatti); Unión 4 (Lautaro Molina, Horiel Duarte, Guillermo Rivero y Uriel Porra) - Brown 0; Sportivo Norte 1 (Nahuel Guzmán) - 9 de Julio 0 y Ben Hur 0 - Atlético 0. Puntero: Libertad 9 puntos.

Novena especial: Peñarol 2 (Lautaro Boidi y José Soria) - Libertad 1 (Giuliano D'Antoni); Ben Hur 0 - Atlético 4 (Alfredo Sánchez, Mateo Escalada, Federico Fontanetto y Agustín Martin).

Infantiles 2005: Independiente 0 - Quilmes 4 (Lautaro Chiera, Gianluca Guenzi -2- y Alejandro Fumilla); Libertad 1 (Abraham Veliz) - Peñarol 1 (Lucas Romero); Brown 0 - Unión 2 (Francisco Ibáñez y Tomás Blanche); 9 de Julio 3 (Lionel Ledesma -2- y Brian Valdovino) - Sportivo Norte 2 (Brian Villafañe -2-) y Atlético Rafaela 0 - Ben Hur 0. Punteros: Atlético y 9 de Julio 7 puntos.

Infantiles 2006: Libertad 1 (Román Basualdo) - Peñarol 0; Brown 1 (Pedro Aimetta) - Unión 1 (Mateo Rosso); 9 de Julio 0 - Sportivo Norte 0 y Atlético Rafaela 5 (Ignacio Zehnder -3-, Faustino Trivelli y Tomás Pérez) - Ben Hur 0. Independiente de San Cristóbal ganó puntos ante Quilmes que no presenta categoría. Punteros: Atlético y Libertad 9 puntos.

Próxima fecha (4°): 9 de Julio vs. Ben Hur; Brown vs. Sp. Norte; Libertad vs. Unión; Independiente de San Cristóbal vs. Peñarol y Ferrocarril del Estado vs. Argentino Quilmes. Libre: Atlético de Rafaela.