Se lanzaron los spots de campaña para radio y TV

BUENOS AIRES, 25 (NA). - A 20 días de las primarias del próximo 13 de agosto, los spots de campaña de las fuerzas políticas que competirán en las PASO comenzaron a transmitirse ayer en radio y televisión. Las propagandas de los precandidatos podrán verse en 2706 medios de todo el país: 1.869 radios AM y FM y 837 servicios de cable y TV abierta, según el sorteo que distribuyó los espacios semanas atrás.

La publicidad se desarrollará durante los 18 días previos a los comicios, por lo que se extenderá hasta el 11 de agosto próximo, cuando comenzará la veda electoral. En Buenos Aires, los spots de los precandidatos a senadores y diputados nacionales son variados y apuntan a distintos sectores de votantes.

El oficialismo presenta a sus postulantes al Senado y Diputados, Esteban Bullrich y Gladys González, respectivamente, junto a la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal, a fin de aprovechar su imagen positiva y provocar un efecto arrastre a favor de Cambiemos. "Tenemos un gran desafío. Tenemos esperanza. En equipo lo estamos haciendo posible", afirma Vidal en uno de los spots.

En la vereda contraria, la expresidenta Cristina Kirchner, precandidata a senadora nacional del frente Unidad Ciudadana, presentó su publicidad con las "víctimas" de las políticas del gobierno nacional como protagonistas. "Macri, no quiero vivir con miedo a que me despidan", "Todo sigue aumentando y nuestro sueldo queda igual", "No puedo vivir con la plata de mi jubilación", son algunas de las frases que se ven en la publicidad, que finaliza con la frase: "En estas elecciones, el mensaje es tu voto".

En tanto, el frente 1País, que postula a Sergio Massa para el Senado, apeló a fragmentos del discurso que utilizó el líder del Frente Renovador en la presentación de las propuestas de la alianza el pasado 25 de mayo en el Estadio DirectTV Arena de Tortuguitas. "Nos avergüenza que se cobre impuestos por comer, que los más pobres sean los que más carga tienen en la canasta de alimentos. Que el gobierno no se anime a tratar, como queremos tratar en el Congreso, la rebaja en alimentos, de los medicamentos, de los servicios públicos. Qué es esto de que suban las tarifas y encima te presionen con más impuestos", enfatizó Massa en las imágenes.

Por su parte, el precandidato de la lista "Cumplir" del Partido Justicialista, Florencio Randazzo, hace campaña con imágenes de su gestión como ministro del Interior y Transporte durante el gobierno anterior, destacando las mejoras en el servicio ferroviario y los documentos de identidad. "Llegó la hora, con militancia, a paso firme, con gestión, para transformar Buenos Aires", señala el spot y agrega: "El valor de la palabra. Ahora sí, las PASO, ahora sí, Randazzo".

El Frente de Izquierda, en tanto, con el precandidato a diputado nacional Nicolás Del Caño como cara visible de la cruzada electoral, subrayó que es el espacio "que se planta contra el ajuste en el Congreso y en las calles". "Queremos cambiar este sistema de raíz, si somos millones, nadie nos va a parar. Vamos por un nuevo tipo de sociedad, donde lo que importe sea la vida, y no la ganancia de los empresarios", afirma Del Caño en la propaganda.

El senador Fernando "Pino" Solanas, en tanto, presentó un spot en el que le muestra un fragmento de sus discursos a una persona, que finalmente se convence de votar al cineasta. "Nos encontramos en la lamentable situación porque este gobierno no maneja ni la inflación, ni la inseguridad, ni la inversión", señala Solanas, en una campaña con el slogan "Creo que voto a Pino".