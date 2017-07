El fondo detrás del juicio por Aerolíneas

BUENOS AIRES, 25 (NA). - El fondo inversor Burford Capital Limited anunció hoy que obtuvo un "premio" de 140 millones de dólares tras haber financiado el juicio contra por la estatización de Aerolíneas Argentinas. Tras conocerse el comunicado del fondo, las acciones de Burford Capital en Londres treparon 2,68%. Se trata de una ganancia del 976,92 por ciento para los integrantes del fondo estadounidense especializado en litigios, respecto de los 13 millones de dólares "invertidos" para llevar adelante la demanda.

El grupo español Marsans (Teinver), al que el kirchnerismo le expropió Aerolíneas Argentinas en 2008, le había vendido en 2010 los derechos del litigio ante el CIADI al fondo Burford Capital Limited, con oficinas en Nueva York, Londres y Chicago. La "venta" de los derechos por parte de Teinver fue negada tanto por el grupo español como por el fondo estadounidense, que ahora sólo admite haber sido quien financió el litigio hasta lograr el fallo favorable.

"Sin el capital de Burford, es dudoso que este tipo de recuperación se podría haber obtenido para los demandantes", dijo el fondo en una publicación realizada en su página web, celebrando el fallo del CIADI. El tribunal arbitral del Banco Mundial dictaminó el viernes en que la Argentina deberá pagar 324.254.807 dólares a Burford y otros en concepto de "daños más intereses" por la expropiación de la aerolínea de bandera.

"El derecho de Burford al premio depende de varias otras variables que aún no se conocen con precisión, pero se estima que están en el rango de 140 millones de dólares y está sujeto a un derecho de interés continuo y compuesto", publicó el fondo. El mismo fondo precisó que hasta el 30 de junio de 2017 había "invertido" en este asunto aproximadamente 13 millones de dólares, de los 30 millones que había previsto cuando tomó el control de la demanda contra el Estado argentino. Burford reconoció no obstante que la decisión del CIADI no significa necesariamente que el monto será realmente pagado en su totalidad dado que "existen varias vías para impugnar la decisión y el asunto aún no está libre de riesgo de litigio".