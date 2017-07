Cuestión de perspectiva

El interbloque Cambiemos se prepara para salir bien parado de una sesión donde todos los pronósticos numéricos apuntan al fracaso. A dos días del debate en el recinto, el oficialismo no llega a reunir los dos tercios de los votos para expulsar a Julio De Vido de la Cámara de Diputados, pero buscará capitalizar el debate de modo tal de exponer con nombre y apellido a los legisladores que voten por “salvar” al ex ministro de Planificación Federal, que no serán sólo kirchneristas.