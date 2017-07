Del amateurismo al Federal

El próximo mes, Funes cumplirá 24 años. Nacido en Rafaela, es un volante, media punta o delantero, “según cómo lo ubique el DT y lo que necesite el equipo”, dice. Hizo infantiles e inferiores en Atlético, pero son pocos los que saben que había dejando la actividad y que Satanás lo fue a buscar a un torneo amateur de la ciudad. “Estuve 5 años sin jugar. Dejé porque no sabía a lo que quería apuntar y porque estaba algo cansado de entrenar. Hace dos años volví para jugar en un certamen con un equipo de amigos y me di cuenta de la posibilidad que tenía. Después un amigo se contactó con Marcelo Werlen, que me fue a ver y me dijo que vaya al club. Luego hablé con los dirigentes para poder tener esta oportunidad, así que les voy a estar agradecidos de por vida. Y ahora voy por más, tratando día a día de crecer en el fútbol”.