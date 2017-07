Bovaglio en el análisis y actualidad de su equipo

Para cerrar la primera semana de trabajo, Lucas Bovaglio realizó un ensayo de fútbol. Si bien falta una semana para el debut, que será por Copa Santa Fe, todos por Alberdi tienen la cabeza puesta en armar un plantel competitivo con aspiraciones de ascenso para el próximo torneo de la Primera B Nacional, que comenzaría allá por septiembre.La “Crema” se enfrentará ante Florida de Clucellas el próximo sábado 29 en el Monumental, por los octavos del certamen provincial. Y por eso el técnico, que aguarda por la llegada de dos refuerzos para esta semana, ya empieza a pensar qué equipo pondrá.Con Manuel Bustos trabajando diferenciado por un golpe, el equipo ‘titular’ que paró el DT el pasado sábado tuvo a Macagno; Blondel, Carniello, Wilfredo Olivera y Ferrero; Romero; Albertengo, Quiróz, Gaggi y Martino; Pussetto.Tras los 45 minutos de fútbol, que terminaron 0 a 0, Lucas Bovaglio atendió a la prensa:-Positivo, la verdad una muy grata respuesta de los chicos, una excelente predisposición, muchísimas ganas, con el saldo negativo de la lesión de Nico Canavessio (rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha), yo les decía a los chicos que a veces en una pretemporada uno prefiere perder amistosos, que se caiga alguna negociación de algún refuerzo que uno quisiera traer, pero no tener lesionados y lamentablemente tuvimos una baja pero fue una semana muy positiva.-Solo les pedí que sumen minutos de fútbol, no les di consignas tácticas, solamente que se suelten. Se vio una práctica como yo lo esperaba, muy acelerados, muy ansiosos, equivocando muchas veces el camino pero con una intensidad tremenda. Hay muchas cosas para mejorar y otras buenas que ojalá se puedan sostener.-Si, en esta primera práctica paramos un 4-3-3 en los dos equipos, probando algunos intérpretes para ver si se acomodaban, pero al no darles indicaciones tácticas y no trabajar el sistema había cierto desorden y cuestiones que no deberían pasar en un partido. Es lógico que pase, hay mucho por corregir y trabajar.-Sí, quería que se resuelva lo más rápido posible, ponerse a trabajar con el grupo y va a tener que buscar la puesta a punto como lo van a hacer todos. En el caso de él y porque lo conozco y lo veía entrenar a diario, el no competir y con el físico que tiene y en el puesto que juega, él necesita encontrar su mejor forma. El hecho que se haya solucionado su tema rápido le va a permitir ponerse de la mejor forma.-Hay una negociación prácticamente cerrada, por lo menos de palabra está. Ese jugador llegará los primeros días de la semana que viene (por esta), hay otros que se están por cerrar y van a ir llegando. Está bueno, el tiempo que tenemos por delante es bastante y tenemos que aprovecharlo y tal vez pueda ser una ventaja con respecto a los demás equipos que todavía están compitiendo y si la gran mayoría de los refuerzos se pueden sumar inmediatamente es un hándicap que tenemos a favor.-Si, a Jorge lo habíamos pedido, lo veníamos viendo y más allá que no terminó jugando en Belgrano está entero, está perfecto. Es un jugador que en lo humano nos puede dar mucho y dentro de la cancha también. Ese es uno de los nombres que me gustaría que la semana que viene (por esta) esté con nosotros.-Está la posibilidad, hubo un llamado de los dirigentes para ver cuál es su realidad y su deseo también porque más allá de no haberse cerrado lo de Godoy Cruz si él tiene deseos de jugar en Primera División uno tiene que entender que no puede ir a un club en el cual no le gustaría estar. Si él realmente está convencido y acepta el desafío de jugar B Nacional y en un equipo que aspira a ser protagonista lo veríamos con muy buenos ojos que se sume a nuestro grupo.-Teo tuvo una lesión de meniscos, fue operado de la rodilla, siendo optimista esa lesión te demanda un mes de recuperación para estar haciendo fútbol otra vez, veremos en los próximos días qué decisión vamos a tomar con respecto a él. Vamos a buscar un central más pero veremos si es Teo u otra alternativa.-No avanzó, posiblemente él siga esperando alguna posibilidad de primera división pero uno quiere ser optimista y le gustaría que se pueda sumar.