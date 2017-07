Ben Hur derrotó a Tiro

por el Torneoy sumó su primera victoria de visitante en esta zona B de la Región Litoral Sur., que ingresó para reemplazar al lesionado Matías González en el complemento,. De esta manera la ‘BH’ consiguió su segundo triunfo consecutivo.Una terrible patada de Seimandi cuando finalizaba la primera mitad sobre González dejó al equipo local con uno menos y al delantero del ‘Lobo’ lo sacó de la cancha. Intentó seguir unos minutos pero no pudo salir a jugar el complemento.En defensa, Ben Hur no sufrió en los 45 minutos iniciales ya que la mayoría de las pelotas llegaron por arriba y Marcos Cordero estuvo rápido para anticiparse a los intentos del local. Así y todo en el complemento, ya con la obligación de buscar el empate y con uno de menos, los rosarinos intentaron, tuvieron las suyas pero los dirigidos por Gustavo Barraza supieron defender la justa ventaja conseguida.Ben Hur fue superior a su rival durante todo el partido, tuvo unas cuantas como para aumentar el marcador pero no estuvo fino a la hora de definir. Ahora deberá dar vuelta de página y pensar en Sportivo Rivadavia, rival al que estará recibiendo este miércoles en barrio Parque.Atlético San Jorge 4 – Juventud Pueyrredón 1, Puerto Gral. San Martín 3 – Coronel Aguirre 1, Sp. Rivadavia 3 – Unión 1, ADIUR 1 – 9 de Julio 2, Tiro Federal 0 - Ben Hur 1.Gustavo Heit; Ignacio Abramo, Augusto Seimandi, Sebastián Parisi y Federico Peroni; Marcos Cocere, Leonardo Acosta, Gustavo Pupo y Matías Torres (62m Santiago Albarracín); Maximiliano Ghergo (72m Claudio Giulianelli) y Edgardo Pereyra (55m Nicolás Martínez).Leonel Poropat, Giuliano Fabello, Juan Benítez, Nicolás Iammone.David y Fabio Charles Perez.Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Nahuel Buenanueva; Nicolás Pautasso (56m Pablo Palomeque), Julio Montero, Alejandro Carrizo y Maximiliano Pavetti; Matías González (46m Gustavo Udrizard) y Emir Izaguirre (87m Ignacio Forni).Emanuel Pagliero, Ezequiel Kinderchnet, Marcos Torres, Gastón Salmerón.Gustavo Barraza.27m Gustavo Udrizard (BH)Expulsado Augusto Seimandi (TF).