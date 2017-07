Macri: "Argentina crece después de cinco años"

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Mauricio Macri destacó que la Argentina "está creciendo después de cinco años de estancamiento", aunque reconoció que "todavía no llegó a todos los argentinos". "Argentina está creciendo después de cinco años de estancamiento, aunque no todos los sectores ni todas las regiones pueden despegar a la vez", sostuvo el jefe de Estado.En una publicación realizada este domingo en el diario El Independiente de la provincia de La Rioja, subrayó: "Sabemos que el crecimiento económico todavía no llegó a todos los argentinos". "Mi equipo y yo estamos comprometidos a que llegue a todos, estén donde estén", aseguró el mandatario. Según datos del INDEC, la economía creció 0,3% en el primer trimestre del año respecto del mismo período del año anterior.Así, las cifras oficiales arrojaron que acumuló tres trimestres consecutivos con moderadas subas y logró así salir de la recesión desde el punto de vista técnico. "El país está cambiando y lo estamos haciendo entre todos. Cambio quiere decir que haya trabajo, en todo el país, y para todos", destacó Macri en la carta titulada "Dejemos atrás la resignación y construyamos futuro desde la esperanza".El Presidente también se refirió a la puesta en marcha del plan de créditos para consumo destinado a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas con dinero de la ANSeS para reanimar el consumo. "Ahora más argentinos van a poder contar con las herramientas que necesitan para lograr lo que se proponen", resaltó. De ese modo, aseguró: "Mi equipo y yo estamos comprometidos a que llegue a todos, estén donde estén. Cada vez que logramos algo juntos, pensamos en qué más podemos hacer para que los argentinos logremos lo que nos proponemos". "Esta ampliación de los créditos Argenta tiene que ver con eso. Cada paso que damos tiene que ver con eso", consideró y evaluó: "No tenemos que resignarnos a los problemas, los problemas tienen solución".Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que en la Argentina hay crecimiento aunque "todavía en la calle no se perciba" y destacó que se comenzó "a normalizar la economía". "Lo importante que sí está pasando es que estamos terminando la etapa de evitar una gran crisis económica. Empezando a normalizar la economía para crecer", destacó en diálogo con diario El Popular de la ciudad de Olavarría.