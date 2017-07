El objetivo es mirar para adentro

La necesidad de ampliar el panorama de jugadores potencialmente útiles para las futuras convocatorias a la Selección Mayor, moviliza por estos días a Jorge Sampaoli; es un trabajo arduo con aristas políticas, ya que se ponen a prueba los anhelos de muchos que, por un lado reclaman mayor participación de los futbolistas del medio local, pero que después, en el terreno de los hechos, se encargan de diseñar una usina de pretexto para no cederlos desde los diferentes clubes.No se trata de una estrategia chauvinista, ni de un proyecto inédito, la recurrente mirada al fútbol europeo es inevitable pero también, quita visibilidad cuando la misma es sesgada. El deterioro del tejido de competencia del fútbol argentino en los últimos años con frecuentes cambios de rumbo y criterios, ha desalentado a muchos entrenadores que veían en esa idea un recurso complementario válido y una manera legítima de difundir un incentivo para quienes se desarrollan en nuestro medio, fundamentalmente, los integrantes de las nuevas generaciones.El nuevo técnico ha presentado un ambicioso plan de tareas para recrear esos mecanismos que quienes lo precedieron en el cargo hace varias décadas, los articularon con disímiles resultados pero con dato favorable, que es posible convertirlo en un realidad.Sampaoli, además de pergeñar un par de partidos amistosos con valores que militan en el torneo mayor argentino, busca disciplinar a través de un plan maestro, al resto de las categorías que también representan a la AFA en los diferentes compromisos internacionales.Alejandro Saguesse como entrenador del Sub-13 (una experiencia inédita en esa franja etaria); Diego Placente a cargo del equipo Sub-15 y Pablo Aimar en su primera tarea como entrenador al frente del Sub-17, todos bajo la coordinación de Hermes Desio, son la nueva cara de esa construcción.Cabe señalar que la categoría Sub-20 tendrá como cabeza visible a Nicolás Diez, pero las decisiones finales pasaran por Sebastián Becaccece, lugarteniente del entrenador casildense.Estos movimientos que por estas horas han reemplazado el inestable andar de esas estructuras en los últimos años, contienen además, la ilusión de todo el cuerpo técnico, de cristalizar el armado de un plantel soporte que alimente las emergentes necesidades de renovación que se observan en el equipo principal.Esas variantes de nutrirse con jugadores enrolados en los clubes del torneo doméstico, ya se habían ensayado en otros tiempos. El primero fue César Menotti, que llevó de gira por Europa a una mayoría de futbolistas que no eran habituales titulares. Enrique Vidallé, José Van Tuyne, José Bordón, Eduardo Saporiti, Jorge Gáspari, Pedro Larraquy, José Castro, Juan Barbas, Ramón Díaz, Diego Maradona y Roberto "El Ropero" Díaz, entre otros, viajaron en esa delegación a principio de los 80.Los tres destacados del seleccionado juvenil que ganó Argentina brillantemente en Japón (Maradona, Ramón Díaz y Barbas), llegaron al Mundial de España 1982, el resto se quedó en el camino.Un tiempo después, ya en épocas de Carlos Bilardo, también se ensayó una gira con futbolistas que no jugaban en Europa.En los 80 emigraron Diego Maradona, Daniel Passarella, antes Jorge Valdano, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles, Julio Villa y también Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri y Gabriel Calderón, entre otros titulares del seleccionado argentino.En Australia, en julio del 88, Bilardo hizo debutar a Diego Pablo Simeone con 18 años recién cumplidos. El "Cholo" solo llevaba unos partidos en la Primera de Vélez como volante derecho; entre 1983 y el Mundial de México 86, probó a más de 40 futbolistas, quedando en el camino nombres como el "Bocha" Ponce, Gareca, Enzo Trossero y Julián Caminos, entre otros.También Marcelo Bielsa y Diego Maradona, en algún momento de sus gestiones, apelaron a este sistema; el rosarino en 2003 armó un equipo para jugar tres partidos ante Honduras, México y Estados Unidos, en los que se destacaban Sebastián Saja, Nico Burdisso, Ariel Garcé, Sebastián Battaglia, Andrés D'Alessandro, el "Pipi" Romagnoli, Diego Milito, el "Chelo" Delgado y César Carignano; sin embargo, para los grandes torneos, el "Loco", casi nunca terminó de apoyarse en los jugadores de nuestro medio.Y finalmente, el último antecedente lo encontramos en el ciclo de Maradona al frente de la Selección Mayor; en octubre de 2009 y casi de manera testimonial, Diego le daría lugar a unos cuantos que nunca habían sido llamados. Frente a Ghana en Córdoba jugaron Diego Pozo, Ignacio Canuto, el "Flaco" Schiavi, Gabriel Hauche, el "Pulguita" Rodríguez, Mauro Boselli y Jesús Méndez, entre otros que sí, después, fueron incorporados al plantel que viajaría al Mundial de Sudáfrica.Ahora es el tiempo de Jorge Sampaoli, que procurará emular estos antecedentes y que ojalá no solo pueda concretarlos, sino integrarlos en el marco de un programa sustentable. La idea que presentó ante Claudio Tapia, prevé dos partidos antes del crucial choque por Eliminatorias ante Uruguay el 30 de septiembre. ¿Será factible o se lo devorarán los egoísmos sectoriales?