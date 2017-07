Primera B: Talleres y Tacural los dueños de la segunda fase

consiguió un enorme triunfo en el clásico ante Atlético, que perdía 2 a 0 y lo terminó dando vuelta 3 a 2 con goles de Fernando Valinotti (25m PT), Mariano Lozano (2m ST) y Gabriel Pérez Giletta (45m ST) y de esta manera se quedó con el primer puesto de lade laliguista.Elganó en Moisés Ville ante Tiro Federal por 1 a 0 con gol de Jairo Valdez (ST 35m) y se quedó con lay el boleto para luchar por el ascenso a la Primera A.De esta manera los que ya están clasificados a la etapa final por el ascenso son: Deportivo Aldao, el Deportivo Tacural, Bochófilo Bochazo y Talleres de María Juana. Los restantes saldrán de la tercera fase que comenzará el próximo domingo.Moreno 1 vs. Dep. Aldao 0, Unidad Sancristobalense 1 vs. Independiente San Cristóbal 1, Tiro Federal 0 vs. Dep. Tacural 1, Independiente Ataliva 2 vs. Roca 1.Arg. Vila 2 vs. Bochazo 2, Atlético María Juana 2 vs. Talleres María Juana 3, Santa Clara 4 vs. San Martín 0, Zenón Pereyra 1 vs. Dep. Josefina 1.Los resultados que dejó la quinta fecha del Clausura: Susana 3 vs. Sp. Libertad 0, Esmeralda 1 vs Aureliense 3, San Isidro 1 vs Belgrano 1, Bella Italia 2 vs Juv. Unida 0.Libertad EC vs Juv. Unida, Belgrano vs Bella Italia, Aureliense vs San Isidro, Susana vs Esmeralda.Belgrano 10, puntos; Libertad 9; Susana 7; Juventud Unida 7; Bella Italia 7; San Isidro 6; Aureliense 6; Esmeralda 4.El representativo rafaelino terminó tercero en la Copa de Oro tras ganarle 2-0 a la Liga Sanlorencina. Los goles fueron anotados por Alejandro Sosa y Agustín Soria.Todos los resultados de Liga Rafaelina: 3-1 vs Liga Ceresina, 1-1 vs Liga Dep. San Martín, 3-1 vs Liga Galvense, 0-0 vs Liga Reconquistense y 3-5 en la definición por penales.Vale recordar que el torneo Provincial tuvo lugar en Esperanza.