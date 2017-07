Lifschitz firmó un convenio para mejorar la red de distribución de agua potable

El gobernador Miguel Lifschitz firmó ayer por la mañana un convenio para mejorar la red de distribución de agua potable del barrio Sancor en Sunchales, suscripto con el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, para ejecutar la obra de Recambio y Mejora de la Red de Distribución de Agua Potable del barrio Sancor, que demandará una inversión de la provincia de $ 3.682.091.

"Estuvimos aquí para dar estos apoyos, que tienen un profundo sentido de reparación, de acompañamiento, de solidaridad con aquellos que están pasando por una situación más difícil y también tiene el sentido de apoyar y acompañar el esfuerzo de las instituciones sociales, deportivas, una cooperativa de aguas, una de trabajo, una biblioteca, que son instituciones que también colaboran con el Estado. Eso hace a construir una comunidad, más sólida, más solidaria, con mejores vínculos y eso es muy bueno, en las malas para enfrentar los problemas y en las buenas para construir una sociedad mejor", sostuvo el gobernador.

Del acto realizado este sábado en el hall central de la Municipalidad de Sunchales, también participó el senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo quien se mostró complacido "en estos dos días, porque anoche fueron los productores agropecuarios, los lecheros, que recibieron este aporte que forma parte del fondo de inversión y desarrollo que ha sido posible desde los poderes Legislativo y Ejecutivo. Me parece que viene en un momento sumamente oportuno, por este fenómeno de las inundaciones que hemos sufrido todos, sumado a la crisis de la lechería en general y de toda su cadena. Y hoy, estos aportes muy importantes en materia de obras públicas para la ciudad, pero también para las instituciones deportivas de la región y también de la ciudad de Sunchales. Sabemos de su esfuerzo, día a día, no sólo por la función deportiva si no también por su importancia en la educación".

A su turno, el intendente de la ciudad de Sunchales, Gonzalo Toselli, agradeció la presencia del gobernados y "estos aportes muy bien orientados a lo que necesitamos en estos tiempos, algo críticos para nosotros. Como ya lo sabemos, en distintas circunstancias, el gobernador trajo dinero para que apliquemos a obra pública. Necesitamos mejorar nuestra infraestructura, necesitamos más obra pública para dinamizar la economía generar nuevos puestos de trabajo. Trajo un dinero importante para nuestra cooperativa de trabajo, que está dando sus primeros pasos y necesita invertir en herramientas para seguir creciendo. Lo mismo nuestros clubes, nuestro Club Libertad, por más inclusión, más oportunidades para los más chicos. Así que no sólo es presencia si no también una orientación de los recursos de todos hacia donde más se necesita. No sé si han hecho la cuenta, pero en total trajo a nuestra región, entre ayer y hoy, un total de 106 millones y medio como para dinamizar nuestra economía y mejorar nuestra situación".



SOBRE LA OBRA

Esta obra tiene la finalidad de disminuir el porcentaje de agua no contabilizada, siendo que el agua a servir proviene de la producción de un sistema de tratamiento por ósmosis inversa con una capacidad instalada de 250 m3/h. Además, apunta a reducir el nivel de rotura de la infraestructura, permitiendo a los habitantes del barrio obtener un servicio de red agua potable de mejor calidad. La obra prevé una mejora y recambio de la red de distribución de agua potable, que tendrá una longitud aproximada de 6.058 metros de material Pead, de los cuales 3.934 metros corresponden a cañerías de diámetro 63 mm, 330 metros de diámetro 90 mm y 1.794 metros restantes al diámetro 110 mm.

Se contempla, además, la ejecución de 366 conexiones domiciliarias. Además, se coloran 5 válvulas que incluyen cámaras, donde 3 de las mismas son de diámetro 63 mm y 2 de diámetro 110 mm.