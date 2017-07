Adjudican obra para construir, montar e instalar 40 garitas

La Municipalidad de Rafaela adjudicó a la firma Metrópoli Publicidad Exterior S.A con domicilio en la ciudad de Rosario, la construcción, montaje e instalación de 40 garitas del sistema de Transporte Público Urbano de Pasajeros de la ciudad de Rafaela, así como también la limpieza y el mantenimiento de existentes y a construir, a razón de 8 por año.Del mismo modo fue otorgada en concesión a la misma firma la explotación publicitaria de los carteles insertos en los laterales de las garitas a construir y en las existentes, por un período de 60 meses, contados desde el primer día hábil del mes posterior a la firma del contrato. Se trata de 120 espacios publicitarios para la comunicación de campañas y programas de la Municipalidad de Rafaela.Mediante decreto Nº 45.121, la gestión del intendente Luis Castellano llamó a licitación pública para la contratación de mano de obra, materiales y equipos necesarios para la construcción, montaje e instalación de 40 garitas, como mínimo, del sistema de transporte público urbano de pasajeros de Rafaela; como así también mano de obra e insumos para la limpieza y mantenimiento de las garitas existentes y a construir.En el acto de apertura, realizado el 24 de abril, solo se presentó la firma Metrópoli Publicidad Exterior SA. El presupuesto indicativo es de $ 4.111.500, y entre los considerandos de la norma legal se especifica que en virtud de la ampliación de los recorridos de las líneas del Transporte Público, es imprescindible densificar estos puntos de espera, a fin de mejorar la calidad de permanencia de los usuarios.El Municipio informó ayer que el mantenimiento implica no solamente la limpieza periódica de los lugares (como borrar grafitis o sacar calcomanías), sino también la reparación de vidrios y pintura de las estructuras.De esta manera, el monto de inversión mencionado en la licitación no abarca sólo la construcción (que rondaría los 60 mil pesos cada unidad) sino también las más de 2000 limpiezas que deben hacerse de las garitas. A cambio de todo esto, el municipio le otorga a la empresa privada la concesión de cada garita para que pueda explotarla publicitariamente, ya que las mismas cuentan con un espacio destinado para tal fin.COMPRA DE 3 MINIBUSESPor otra parte, la Municipalidad de Rafaela llamó a licitación pública para "la adquisición de tres minibuses 0km. con capacidad mínima para operar con 19 pasajeros sentados más el chofer, de última fabricación para ser destinados a la Subsecretaría de Movilidad Urbana".El presupuesto oficial asciende a la suma de $ 8.475.000 y las propuestas deberán presentarse en la Dirección de Compras de la Municipalidad, en tanto que la apertura de sobres se realizará el 9 de agosto de 2017 a partir de las 9 horas en la Secretaría de Hacienda y Modernización de la Municipalidad de Rafaela.Este llamado a licitación se realiza en el marco de la planificación que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela para la incorporación y renovación de las unidades con el objetivo de "mejorar las frecuencias, establecer nuevos servicios y disminuir costos de mantenimiento considerando el constante y significativo aumento de usuarios generado por el constante crecimiento de los barrios y la implementación del Boleto Educativo".El Concejo Municipal había aprobado sobre tablas el pedido de crédito del PROMUDI, que le permitió al Departamento Ejecutivo solicitar financiamiento. Estas unidades sumarán a otros 4 que se comprarán con los dineros que llegarán a través del Fondo de Obras Menores de la Provincia (por lo que se adeuda de años anteriores y a partir del compromiso de abonar este año lo correspondiente a 2016).El crédito otorgado es de $ 6.723.000: una tasa del 13% anual a pagar en 3 años, a través de la coparticipación, con lo cual, implica que no se debe realizar ninguna imputación presupuestaria según se informó durante la reunión de la semana pasada entre el intendente Castellano y el ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione, durante un encuentro efectuado en el despacho de Intendencia. El financiamiento cubre un 90% del costo total mientras el otro 10% lo aportará el Municipio con recursos propios, ya imputados para el sistema público de pasajeros.