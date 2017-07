La internacionalización como motor estratégico del desarrollo territorial

(*)En pleno Siglo XXI los territorios juegan su partido en la construcción del desarrollo y tienen más posibilidades de mejora aquellos que despliegan mayor capacidad para construcciones colectivas que combinen lo económico, con lo social, con lo urbano ambiental y con las personas en el centro de la escena.Para dar esa pelea, un insumo clave para las ciudades es el conocimiento donde el desafío pasa por construir no sólo aprendizaje propio sino en generar oportunidades de acceso a los cambios e innovaciones que el mundo va creando, ya sea en el ámbito productivo, social o tecnológico. Esto nos obliga a construir redes y vínculos con el exterior que permitan enlazar conocimientos y volcarlos hacia dentro, beneficiando al conjunto de la comunidad.La internacionalización ya no refiere solo al comercio y los negocios sino a un conjunto mayor de esfuerzos que combinan variables de todo tipo e involucran a todos los actores locales ante una constante necesidad de participación en redes de cooperación con el fin de obtener herramientas, recursos e intercambio de experiencias para hacer frente a retos comunes.Con el fin de indagar en las características de cómo se expresan estos procesos en las ciudades de la región centro-oeste santafesina, el Instituto Praxis y la Maestría de Desarrollo Territorial de la UTN-FRRa impulsaron un estudio junto a un equipo de investigación conformado en alianza con los municipios de Rafaela, Sunchales y Esperanza. Los principales resultados del documento titulado “Hacia la construcción de una agenda estratégica de internacionalización de los territorios” fueron presentados en el marco del 4° Congreso Internacional de Entidades de Comercio Exterior (CIECEX), el pasado 6 de julio y se encuentra disponible en el sitio web del Instituto Praxis.El estudio concibe a la internacionalización como un proceso donde participan todas las instituciones del territorio: municipios, centros tecnológicos, empresas, ONG, universidades y agencias de desarrollo local; cada uno aportando desde su propia área de actuación y recursos pero con el objetivo común de potenciar la vinculación internacional del territorio mediante el incremento de sus flujos de cooperación, comercio, conocimiento e innovación en función de las prioridades del desarrollo local.Desde este enfoque de redes, el relevamiento de la principales actividades y proyectos de cooperación regional e internacional de las instituciones referentes de las tres localidades arrojó resultados interesantes que ponen de manifiesto que nuestra vinculación con el mundo no se reduce al comercio exterior y que existe un alto potencial para conciliar las necesidades locales con las oportunidades que ofrece el entorno internacional en variadas temáticas. Algunas de las conclusiones del estudio demuestran que:● Durante los últimos 5 años los actores locales participaron de un total de 102 proyectos, acuerdos o actividades de relacionamiento internacional. Los centros tecnológicos son los que mayor participación han tenido (42%), seguidos de los municipios (31%), las universidades (23%) y las agencias de desarrollo (4%). Estos datos denotan el creciente peso de la dimensión internacional en las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico y su aporte al sistema de innovación territorial regional.● Rafaela emerge a su vez como dinamizadora del proceso de internacionalización en la micro-región al ser el territorio más vinculado internacionalmente (82% de los proyectos), siendo sede física de las principales sedes universitarias y de los centros tecnológicos que brindan servicios a toda la región.● Gran parte de los proyectos de vinculación refieren a misiones de expertos, capacitaciones, transferencia de experiencias, intercambios culturales o educativos. De aquí que la cooperación de las ciudades de la región está fuertemente signada por la movilidad de recursos humanos desde y hacia el extranjero, donde técnicos, investigadores, docentes, alumnos o funcionarios participan en redes de conocimiento y aprendizaje.● Si se consideran sólo los proyectos de cooperación bilateral, se destaca en primer lugar la amplia diversificación de países y consecuente desconcentración de la cooperación internacional, siendo España, Italia y Brasil los tres principales países con los que trazan mayores vínculos externos las instituciones estudiadas.De la investigación se desprende que aún resta mucho camino por recorrer y capacidades por explotar en materia de internacionalización como horizonte y oportunidad para el desarrollo territorial de la microrregión. Para ello resulta necesario fortalecer la articulación y cooperación entre las diversas instituciones para que -además de “ganancias” sectoriales- se alcancen aportes al desarrollo del conjunto. Dar un salto cualitativo en esta materia implicará indudablemente construir una agenda de trabajo consensuada con un fuerte rol de los gobiernos locales en la facilitación de consensos y definición del rumbo de nuestra inserción internacional.A la voluntad política señalada se deberá sumar la creación de nuevas capacidades de gestión externa – institucionales, materiales y especialmente de recursos humanos profesionalizados- junto a un proceso que trascienda los periodos políticos para reflejar una visión de desarrollo del territorio en el largo plazo.(*) Pablo Costamagna se desempeña en Instituto Praxis UTN y en UNRaf mientras que Mariana Foglia en Instituto Praxis y en la UTN Facultad Regional Rafaela.