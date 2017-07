La larga espera de los 5 años

Por Guillermo Dalmazzo (*)





Parece que fue ayer cuando presenté el primer escrito a la Municipalidad de Rafaela cuyo objetivo era que se investigue si en un campo de la zona ESTE de la ciudad se habían utilizado agro-tóxicos.

Parece que fue ayer que la asociación “Amigos de la Vida” presentó al Concejo Municipal una nota solicitando a dicho organismo un “Primer Debate en Audiencia Pública” sobre la modificación de la legislación local que regula las fumigaciones agrícolas.

Parece que fue ayer que desde la entonces denominada “Asamblea 1º de Marzo” presentamos nuestra adhesión al pedido descripto en el párrafo anterior, mencionando en dicho escrito fragmentos de los siguientes informes: 1) Informe elaborado durante el 1º Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Cs. Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2010; 2) Informe de Greenpeace (2011) titulado “Tolerancia a herbicidas y cultivos transgénicos. Porqué el mundo debería estar preparado para abandonar el Glifosato”; 3) Informe del Concejo Científico Interdisciplinario (2009) creado en el ámbito del CONICET; 4) Informe acerca del grado de toxicidad del glifosato de la Universidad Nacional del Litoral (2010).

Parece que todo lo mencionado fue ayer, pero en realidad sucedió durante el año 2012.

Continuando, podemos decir que parece que fue ayer cuando presenté una nota al poder ejecutivo local solicitando se investigue si en campos cercanos al complejo deportivo de “Los Hermanos Maristas” (situado al OESTE de Rafaela) se estaban aplicando agro-tóxicos. En dicha ocasión se sancionó económicamente (con una suma irrisoria y la posibilidad, aún más irrisoria, de un descuento por pago al contado…cual compra de un electrodoméstico) al propietario por no haber cumplido con las obligaciones establecidas en la normativa local, las cuales desconocía según consta en el expte. Dato de color: unos meses luego de la sanción la misma persona utilizó el agro-tóxico 2,4D (invito a los/as lectores a buscar información al respecto en internet), pero ahora respetando las distancias establecidas en la normativa local, es decir, estaba legitimado para fumigar con peligrosos agro-venenos.

Parece que fue ayer cuando salió la publicación en el diario “LA OPINIÓN” de un escrito de mi autoría titulado: “Sin límites…ni escrúpulos”, el cual hacía referencia a lo expresado en el párrafo anterior.

Parece que fue ayer que se leía, también en el diario “LA OPINIÓN” un artículo titulado: “Detectan plaguicidas en leche materna”, el cual citaba una investigación realizada por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en maternidades del conurbano bonaerense.

Parece también que fue ayer cuando la entidad “Amigos de la Vida” presentara una nota al Presidente en turno del Concejo Municipal de Rafaela (Maina J.) solicitándole la utilización de la sala del Concejo para la presentación pública del Proyecto modificatorio de la Ley provincial Nº 11.273/95 que regula la utilización de agro-tóxicos a nivel provincial, el cual se había presentado ya en la Cámara de Diputados de la Provincia, con la firma del Dip. Tessa J. M. entre otros.

Parece que todo lo mencionado fue ayer, pero en realidad sucedió durante el año 2013.

Parece que fue ayer cuando saliera publicado en el diario “LA OPINIÓN” un escrito de mi autoría titulado: “Ejercicio…¿al aire libre?”, el cual relataba una situación, paradójica podría decirse, que se producía (y AÚN se produce) en campos de la zona NORTE de Rafaela. Para resumir, en dicho sector de la ciudad existen campos que se fumigan con agro-tóxicos de varias clasificaciones toxicológicas, y los/as ciudadanos/as utilizan ese sector para realizar diversas actividades deportivas. Como detalle (no menor) que debería preocuparnos (o mejor dicho ocuparnos a los/as ciudadanos para que exijamos a los/as concejales que se ocupen), esos campos están cercanos a 2 barrios (San José y Mora).

Parece que fue ayer que la asociación “Amigos de la Vida” presentara al Presidente en turno del Concejo Municipal (Ricotti D.) un escrito “recordándole” al cuerpo legislativo que estaba pendiente la modificación de la normativa que regula la utilización de agro-tóxicos en la periferia urbana.

Además, brindaba aportes para que tengan presente, a saber: 1) prohibición total de fumigación aérea en todo el Distrito Rafaela; 2) extensión de la línea agronómica de 200 a 800 mts. desde la línea de finalización del ejido urbano; 3) prohibición de la utilización de agro-tóxicos banda “roja”; 4) que se fomente otras formas posibles de hacer agricultura, que no conlleven el uso de productos de síntesis química perjudiciales para la salud y el ambiente. Citaban también a profesionales de diversas áreas como por ej.: Javier Souza Casadinho; Andrés Carrasco; Medardo Avila Vázquez; Raúl Horacio Lucero; Damián Verzeñassi, María Fernanda Simoniello y Jorge Kaczewer.

Parece que fue ayer cuando solicité por primera vez a la Municipalidad las recetas agronómicas de campos ubicados en la zona NORTE y me anoticié de que en dicho sector (muy cercano a 2 barrios, reitero) estaban utilizando agro-tóxicos como por ejemplo: Sphere, Traptor, Engeo, Metsulfuron, Dicamba, Glifosato, Imazetaphir, Spider, Sulfosato, Coragen.

Parece que fue ayer que desde la agrupación “Nueva Ecología de la Tierra” (N.E.T.) juntábamos firmas que apoyen nuestro pedido de modificación de la normativa que regula la utilización de los agro-tóxicos en la periferia urbana (luego de la campaña se presentaron poco más de 1000 firmas en el Concejo Deliberante).

Parece que fue ayer que presentamos a los concejales el escrito (al cual adhirieron 8 entidades diversas de la ciudad) titulado “¿Qué hacemos con los Agro-Tóxicos?!” en el cual le expresábamos (una vez más) nuestra preocupación a los/as ediles de turno sobre la falta de resolución en relación a dicha problemática socio-ambiental. Cabe mencionar que (una vez más) también le citamos en esa oportunidad los nombres de profesionales de diversas materias, nacionales e internacionales, para que consulten y se formen un criterio para tomar su decisión. Además, en dicha nota le mencionamos al “Institute of Science in Society”, la “Declaración Latinoamericana por una Ciencia Digna”, la “Declaración de Caroya”, fragmentos del 1º y 2º Encuentro Nacional de Médicos de Pueblos Fumigados.

Parece que fue ayer cuando la asociación “Amigos de la Vida” presento al Concejo Municipal un nuevo escrito solicitando que se retome el debate sobre la modificación de la normativa local que regula las fumigaciones con agro-tóxicos.

Parece que todo lo mencionado sucedió ayer, pero fue durante el año 2014.

Parece que fue ayer que leía por segunda vez, en las recetas agronómicas solicitadas, los nombres de los agro-tóxicos con los que estaban fumigando en los campos de la zona norte de la ciudad.

Parece que fue ayer cuando presentamos un escrito al Concejo Deliberante y al Subsecretario de Salud Eduardo López en el cual los poníamos en conocimiento de que la IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer), organismo dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaraba que 5 pesticidas eran probables agentes cancerígenos para humanos. Entre ellos se encontraba el famoso Glifosato (presente en la mayoría de las recetas agronómicas de los campos periféricos de la ciudad).

Parece que fue ayer, pero no, eso es lo que pasaba en el año 2015.

Parece que fue ayer cuando desde la Municipalidad de Rafaela me pedían que exprese los motivos que tenía para solicitar, por tercer año consecutivo, las recetas agronómicas de los campos ubicados en la zona norte.

Parece que fue ayer que presentamos al Concejo Municipal una nueva nota titulada “Su desidia…nuestra tragedia”.

Parece que fue ayer que la Asociación “Amigos de la Vida” presentó al senador Alcides Calvo una nota manifestándole que NO brinde apoyo al proyecto de modificación de la ley de Agro-tóxicos Nº 11.273 de la Dip. Bertero.

Parece que fue ayer que presentamos al Instituto para el Desarrollo Sustentable una nota para que antes de emitir su dictamen sobre la modificación de la normativa que regula la utilización de agro-tóxicos, cite a profesionales independientes como: Verzeñassi, Damián; Marino, Damián; Tomasoni, Marcos; Ávila Vázquez, Medardo; y Pengue, Walter.

Parece que fue ayer, pero lo anteriormente expresado sucedió en el año 2016.

Parece que fue ayer que leía en las recetas agronómicas de campos de la zona norte de Rafaela (que solicité por 4to año consecutivo), nombres de agro-tóxicos como por ejemplo: Atrazina, Dicamba, Coragen, Lactofen, entre otros…

Parece que fue ayer que se publicaba en el diario “Castellanos” un artículo periodístico titulado “Un debate integral que debe darse pronto”, el cual relataba que había ingresado una nota al Concejo (escrita por mi persona) solicitando a dicho cuerpo legislativo una audiencia a los fines de que los/as concejales informen sobre los avances en relación a la modificación de la normativa que regula la utilización de agro-tóxicos en la periferia urbana.

Parece que fue ayer que solicitara las recetas agronómicas de campos ubicados en la zona Sur-Este de Rafaela, en las cuáles se puede leer, entre todo el combo de agro-tóxicos que están usando, un nombre que preocupa: “Paraquat”. Dicho veneno fue prohibido en la Unión Europea hace varios años, pero en estas zonas se sigue utilizando, en cercanías del barrio 2 de Abril y del barrio residencial cuasi privado ubicado detrás del viejo hipódromo de Rafaela.

Parece que fue ayer, pero lo dicho sucedió en lo que va del año 2017, y lo expresado en el párrafo anterior, sucedió hace escasas semanas…

Además de todo lo dicho parece que:

- Nos están fumigando con agro-tóxicos desde los cuatro puntos cardinales;

- Durante todos los meses del año se fumiga con agro-tóxicos;

- Se están utilizando agro-tóxicos clase II (banda Amarilla): haloxifop, paraquat, cletodim, por ej.;

- El Concejo Municipal cambia su composición y la situación sigue sin cambiar;

- Se han presentado notas, nombres de profesionales, firmas de diversas entidades locales y nada ha tenido resultado positivo.

Parece que ya pasaron 5 años, parece que aún seguimos reclamando lo que es justo (que paren de fumigar con agro-tóxicos), parece que siempre tienen (los/as concejales) una “nueva excusa” para salir al cruce, parece que el desinterés de algunos/as se hace cada vez más evidente, parece que la obstinación de otros (que se amparan en las buenas prácticas agrícolas) aún sigue vigente, parece que ésta será una nueva nota que quedará en los anales de la historia (triste por el momento) local de Rafaela... pero también nos parece que lograremos al fin torcer nuestra suerte...





(*) Abogado y dirigente ambientalista de Nueva Ecología de la Tierra (NET)