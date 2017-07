La sangre para ellos son medallas

Hacía más de media hora que estaba ubicada en un rincón del bar, donde la luz algo escasa le permitía disfrutar de cierta reserva al tiempo que podía ejercer una morosa y atenta vigilancia sobre todo lo que pasaba a su alrededor, cuando la ansiedad y desazón comenzaron a crecer por la ya excesiva demora en advertir la presencia de ellos. No pueden faltar hoy. No, por Dios. Rechazó la posibilidad de que se desvaneciera, de improviso, no sólo el hecho consolidado por ellos a lo largo de tres meses, al reunirse allí todos los días, a las seis de la tarde, sino también, y lo que era peor, el plan que, tras ajustar cada detalle con minuciosidad, estaba a punto de llevarse a cabo.

Por imperio de los celos, del odio que había ido alimentando con morbosidad, de la venganza reparadora, del propósito de apartar para siempre a la intrusa que había destrozado su matrimonio. Sí. Ya no seré simple testigo del modo como vienen concretando el engaño, felices y despreocupados, sino del final del juego. Brusco y liberador. Creyó muy cercano eso al ver, con alivio, que él ingresaba en el local. Hoy debo aparentar una actitud diferente. Sin la habitual tranquilidad y, menos, la dicha de estar aquí, en este bar que Ana Paula y yo llegamos a convertir en el sitio preferido para compartir un café, fumar varios cigarrillos, elaborar fascinantes proyectos.

El casi indispensable preludio para avivar el deseo que después, en el refugio de su departamento, podremos satisfacer sin ningún reparo, febriles y desenfrenados. Esta tarde todo tendrá otro carácter. Únicamente por ella. Mónica. Abroquelada en el fondo del local, en un rincón del pasillo que conduce a los baños, clavándome los ojos sin duda con la misma dosis de sorpresa, furor, indignación que debió de haber experimentado la primera vez que nos sorprendió aquí. Aunque tal vez nos haya vigilado siempre, sólo tuvimos noción de su presencia hace dos días. Fue cuando, al marchar hacia el baño, pude reconocerla, a pesar de que permanecía hundida en la silla dentro de un cono de sombras, usando una revista como pantalla protectora.

Haber desarrollado ante la incisiva mirada de ella diversas facetas de una traición abyecta, con aire triunfador o, al menos, de alborozo, me dejó desarmado, con un tardío reproche por la torpeza con que Ana Paula y yo pretendimos resguardar nuestros encuentros. Consideré que ya no tenía alternativa para atenuar mi culpa y restablecer la condición de esposo fiel e inocente. La actitud pasiva resultó la más conveniente. Descartada una reacción impetuosa y sin duda perjudicial, a lo largo de los dos últimos días tuvimos tiempo de urdir un plan para desmoronar las pruebas. Hoy lo pondremos en práctica.

Tras estar sentado breves instantes en la mesa de costumbre, veo entrar a Ana Paula. El súbito estremecimiento que la sacudió en la silla, más que reavivar el ansia vengativa, hizo prevalecer la envidia, corrosiva y demoledora, al observar la figura de ella que, por obra del caminar lánguido y la punta de los pechos estirando la blusa y la cara de una belleza casi agresiva, tuvo la virtud de imponerse. Con abierta prepotencia. Deslumbrante. Atrayendo la mirada de todos. Sí. Resulta bastante comprensible que, como cualquier hombre, él cayera en sus brazos, encandilado y feliz. Impaciente por disfrutar el goce que podía ofrecerle.

Y de nuevo, ante la visión de esa muchacha que había irrumpido de golpe, vital y poderosa, para arrebatarle a Esteban, supo que sufría una cruel desventaja por las arrugas que ya deformaban su rostro, por la gordura imbatible a pesar de los ejercicios y la alimentación magra. Durante los últimos meses, debatiéndose entre el temor y la incertidumbre, había notado el creciente alejamiento de él, irascible, sin interés por mantener un diálogo o ver juntos una película, transformado cada vez más en un autómata en la cama, aunque ella, herida por la idea de perderlo, apelara a los mejores artilugios para precipitarlo a la zona más fulgurante del placer.



Ya no me limité a una entrega apática, como si fuera lo único que pudiera o supiera hacer. Decidí tomar la delantera. Fogosa. Insaciable. Utilizando recursos abiertamente lascivos y aun reprobables en el afán por seducirlo, con el ímpetu y desenfado que le hacían sentir de nuevo joven, sin el peso de sus cincuenta años ni la amenaza de una vejez solitaria, se propuso lograr que él, cada vez más escurridizo, evitara tener la mente puesta en otro lugar y junto a otra persona. Hasta que la enemiga, tantas veces presentida e imaginada, surgió por fin tangible. Se encuentran todas las tardes, a las seis, en el bar El Ceibo. Fue Mujica, su mejor amigo, quien, tal vez creyendo que era preferible afrontar la verdad, crudamente, antes que vivir en permanente estado de duda e histérica desolación, le dio el dato.

Entonces comenzó a cumplir ella también la cita que ellos dos concretaban en ese bar ubicado en las afueras de la ciudad. Sigilosa. Convertida en cazador al acecho. Con progresivo malestar al observarlos, urgida por la necesidad de hallar una vía de escape, de poner fin a la trampa o juego siniestro que ya no le concedió ninguna tregua. Y afloraron los sentimientos más perversos, casi ajenos a su voluntad, cuando elucubró, afinando con inefable regodeo cada detalle a lo largo de incontables horas, el medio de vengarse. Generó la reacción entre sorprendida y horrorizada de Mujica. Recurriendo a diversos justificativos -concretar el divorcio de manera pacífica, de común acuerdo, sin altercados ni escándalos, o canalizar la traición infligida a través de una actitud comprensiva y tolerante-, intentó disuadirla. No pudo aceptarlo. Aunque él procuró, al mostrarle los riesgos de enfrentar a la policía y tal vez quedar para siempre confinada en una celda, frustrar cualquier arremetida belicosa, se mantuvo firme. Imperturbable.

¿Qué puede ser más doloroso o terrible que tener cincuenta años y comprobar que únicamente me espera la soledad, después de haber brindado comida, techo, dinero, a un hombre que, tras la dulzura y los gestos de amor o simple afecto, tenía guardado un puñal? Presentándole, con ruin desparpajo, la carta vencedora. Sólo pudo atribuirle ese sentido a la muchacha que, desdeñosa y ostentando una belleza esplendente, bregaba por quitarle la persona de la cual se consideraba única dueña. El peso de la derrota se confundió con la rabia, el resentimiento, la necesidad de cobrarse semejante afrenta. Sólo viviendo esto en carne propia se puede comprender que ya no es posible el perdón ni el olvido. Hasta que Mujica decidiera ayudarla. Entonces apareció Kramer. El hombre que ahora será mi salvador.

Cuando Ana Paula se encuentra a un metro de la mesa formulo la pregunta que ya habíamos planeado para iniciar nuestra representación, por qué tardaste tanto, la voz áspera y reveladora de un evidente disgusto, sin intercambiar el acostumbrado beso fugaz para saludarnos. Desde cuándo te dedicás a controlar mis pasos, la indignada respuesta resuena también con la fuerza suficiente como para cubrir todo el ámbito del local y llegar, con la eficacia de un disparo dirigido con admirable puntería, a los oídos de Mónica. Es que hay muchas cosas de tu vida que no conozco, muevo los brazos para darle mayor énfasis a la acusación, nunca puedo saber qué hacés cuando no estamos juntos. Ya estoy harta de tu desconfianza, aparta la silla y, luego de sentarse, comienza a golpear un puño sobre la mesa en frenético repiqueteo, mientras la fingida indignación le va deformando la cara, creo ser bastante grande como para moverme con entera libertad. No alcanzo a responderle debido a la súbita presencia del mozo que, excesivamente cortés y mostrando la sonrisa más simpática, pretende aplacar la mala impresión que sin duda provocan nuestras voces alteradas, más que atendernos con una rapidez que no tuvo otras veces. Dos cafés, le ordeno sin responder al saludo, rechazando brusco su deseo de entablar un diálogo, con el único propósito de impedir cualquier segundo de tregua en la áspera discusión que, como dos actores que esperan obtener el mayor éxito sobre la base a un trabajo cuidado y responsable, Ana Paula y yo habíamos confabulado como el recurso ideal para empezar a disfrutar, después, aislados y libres, un modo de vida sin la obsesiva vigilancia de Mónica. Te exijo una explicación sobre el comportamiento que has tenido en los últimos meses, me apresuro por realizar otra de las preguntas prefabricadas apenas se retira el mozo, existen demasiadas áreas oscuras y secretas que te convierten cada vez más en una desconocida. Tenés la mente podrida por ideas absurdas y delirantes, ella también, tanto por el vigor de la voz como por el puño golpeando sobre la mesa, trata de llevar el enfrentamiento al grado más alto y delicado, parece que te encanta sospechar de cualquier sombra que pasa a mi alrededor. Ahora sos la que pretende... No, sé muy bien lo que estoy diciendo, su voz llega casi al grito y, aunque no me atrevo a observar en torno, por la evidente quietud presiento que todos están concentrados en nosotros, siguiendo cada palmo de la encendida disputa, la causa principal de todo esto es que ya dejé de importarte y sólo querés librarte de mí. Callate, por favor. Sí, ya es hora de poner las cosas en su lugar, ahora utiliza un tono más pausado, recalcando cada una de las palabras que habrían de ser más significativas para cerrar, con cierto poderoso fulgor, nuestra representación, vos nunca dejaste de amar a tu mujer.

Sigiloso, tratando de pasar inadvertido, el mozo deposita sobre la mesa los dos cafés. Ni pienses que voy a estar con vos un segundo más, Ana Paula se levanta, apartando la silla con un gesto que procura denotar la mayor iracundia, se acabó, ya nunca más seré un estorbo entre vos y tu mujer. No. No puede irse ahora. La avidez con que presenciaba día tras día la escena protagonizada por ellos -sonrientes, cambiando besos furtivos, inmersos en una charla íntima-, de improviso quedó relegada por un estado de asombro e incredulidad debido a la pugna, inexplicable y feroz, propia de dos airados adversarios, que pareció concluir cuando la muchacha dio unos pasos hacia la puerta. No. No puede irse ahora. Se levantó de un salto, en furibunda protesta, al comprender que esa maniobra iba a frustrar abruptamente su plan. No es lo que... Con la única premisa de detenerla, se movilizó por obra de una fuerza irracional y, ya sin ningún resguardo en exhibirse abiertamente, cruzó el local tropezando contra mesas y sillas, mientras profería un clamor fervoroso, no, no, hasta percibir su nombre en una orden ruda y autoritaria. Mónica. Debo confesar que, más que los gritos, me sorprende el hecho de verla de pronto, abandonando por primera vez el habitual escondite, la ropa en desorden y la cara enrojecida y los brazos en gestos dislocados.

Me interpongo en su camino, sin saber con claridad si lo hago para evitar que alcance a Ana Paula o más bien por comprender que, como si recibiera una carta inesperada pero que habría de otorgarme el triunfo seguro, podía cerrar la montada farsa con la solvencia de un actor consumado. No. Ella no puede... Le sostengo las manos húmedas tratando de aplacar el temblor de su cuerpo que se debate en furiosos espasmos, con inusual vitalidad, como si quisiera librarse de alguna atadura o presión asfixiante. Calmate, por favor. Quedate conmigo.

Debemos hablar. Utilizo el tono más suave, creyendo que sólo con mucha paciencia lograré tranquilizarla, detener el febril aluvión de palabras, impedir que siga mirando obsesiva la puerta por la que ha salido Ana Paula. Le paso una mano por la cintura y procuro concretar un abrazo que pueda otorgarle no sólo amparo y seguridad sino también le permita evocar otra época, los primeros meses de casados, cuando únicamente queríamos estar juntos y disfrutar de nuestro amor. Ella se fue. Para siempre. Ya nunca más será una sombra entre nosotros. Recalco cada palabra, más que para superar su constante balbuceo, con el propósito de borrar, en el último tramo de mi representación, toda huella del largo período de frialdad y desencuentros, hacer que me perdone y, sobre todo, infundirle la esperanza de poder continuar juntos, sin celos ni reproches. Ahora estamos solos. No pienses en otra cosa. Te prometo que volveremos a ser felices como antes.

Al fin consigo hacerla sentar, doblegando la tensa resistencia de su cuerpo, aunque no deja de volver la cabeza hacia la puerta con un gesto en el que se confunden la ansiedad, el miedo, la desolación. Con una mano sostengo las de ella sobre al mesa, tratando de inmovilizarla, mientras deslizo la otra por sus brazos, el cuello, los labios, en una caricia lenta y cargada de la voluptuosidad que tantas otras veces le produjo un estado de placidez, dispuesta a la entrega sumisa y agradecida. Comprendo que sólo así, si recobro su confianza y logro ejercer un total dominio sobre ella, dejará de ser un obstáculo para el modo de vida que tenemos proyectado Ana Paula y yo. Creyó ser apresada por un remolino. Bruscamente.

Incapaz ya de entender el desarrollo de los hechos que, con disparatada violencia, habían escapado al orden previsto de manera minuciosa: la impredecible y presurosa salida de la muchacha; el sorpresivo cambio de Esteban al ofrecerle restablecer una etapa de amor ya perdida; y sobre todo convertirse en protagonista de una situación de la cual sólo se había propuesto ser una impasible observadora. No puedo quedarme aquí. No era este final el que... Sin tiempo para sublevarse ni efectuar la menor protesta, sólo prevaleció el terror, vital y horadante, cuando

-clavada en la silla, las manos de él transformadas en garras más que en un medio para restaurar viejas heridas, la boca reseca y sin poder emitir un sonido- vio trasponer la puerta a un hombre enfundado en ropas oscuras, que de inmediato, al marchar hacia ella, supo que se trataba de Kramer, quien, al extraer una pistola, se dispuso a cumplir la orden de disparar sobre la mujer sentada junto a su esposo.