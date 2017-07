Un centro cultural, deportivo y recreativo

“El área de los ferrocarriles representa para la ciudad de Rafaela, no solo una reseña histórica invaluable y un reflejo de la cultura, sino también constituye un espacio público por excelencia”, dicen los arquitectos sobre este lujoso proyecto, en esta serie de ideas que se caracterizan por la generación de nuevas miradas en una exposición que tiene como objetivo dar a conocer algunas de esas distintas miradas sobre la ciudad del futuro.Por eso, en esta lista de proyectos que presentamos todos los domingos, vale mencionar este trabajo de dos jóvenes arquitectos: Gastón Ferreyra (oriundo de Humberto Primo), con un apoyo general de Alexis Berardi, su socio.El terreno seleccionado para el desarrollo del proyecto nace del estudio y análisis de la ciudad en un proyecto urbano previamente realizado en las cátedras de arquitectura y urbanismo. El sitio elegido corresponde al ferrocarril Rafaela, ex Belgrano.En este trabajo, se tomó como premisa el estudio de los ferrocarriles por reconocer en ellos una importancia relevante respecto de la ciudad, configurándose como un área vacante altamente potenciable. Una de las premisas básicas del proyecto fue poder erigir un edificio que actúe como elemento de remate para todo un recorrido histórico que se daría desde la misma plaza 25 de Mayo, Bv. Santa Fe y Avenida Mitre, rememorando así lo que fue el origen y el desarrollo de la ciudad de Rafaela.La intervención tiene un fuerte sentido social, no solo se basa en la generación de espacios públicos verdes, sino también de equipamiento cultural, deportivo y recreativo. La propuesta constituye una estrategia general de intervención urbana para integrar parte de la ciudad y los ferrocarriles, vincular áreas hoy desconectadas mediante la apertura de calles y revalorizar la zona ferroviaria.La idea se concibe como un proyecto de escala urbana, donde el mismo cuenta no solo con el diseño del espacio público, sino además con un conjunto de equipamientos culturales, museos, biblioteca, teatro, salas de exposición y eventos.Además se atiende una demanda propia del lugar brindando equipamiento e infraestructura para diferentes actividades deportivas, canchas de fútbol, bochas, zonas de servicio, vestuarios y utilerías.El concepto volumétrico de los edificios implantados en el sector persigue la lógica de la síntesis, organizando así una serie de cuerpos que parecieran desprenderse de la tierra, un sutil repliegue del terreno que va conformando techos verdes. Por debajo se delimitan y conforman los espacios arquitectónicos interiores y por encima, la cubierta verde en su totalidad absorbe las diferentes actividades en relación al espacio exterior. Al mismo tiempo, la idea generadora fue que los mismos edificios se constituyan como los elementos lumínicos más importantes del sector y así nació la idea de “edificios como lámparas urbanas”.Entrevistados por LA OPINION, los arquitectos mencionaron que el proyecto nace como trabajo final de la cátedra de Arquitectura V de la UCSF. "La metodología de aquel entonces implicaba un primer trabajo de carácter urbano que se desarrollaba a lo largo de los primeros cinco meses de cursado mientras que el proyecto final se articulaba con este primer ejercicio insertándose como propuesta concreta en algunas de las áreas abordadas en el trabajo urbano", dice Berardi.En tanto, Ferreryra explicó que "la elección del predio del ferrocarril Belgrano se realizó teniendo en cuenta que se trataba de un vacío urbano con un alto potencial para el desarrollo de actividades culturales y recreativas. El trabajo demandó en términos de tiempo una etapa de formulación durante los meses de cursada y un año de desarrollo posterior una vez finalizado el cursado", dijo.Los jóvenes profesionales agregaron además que "lo que más gustó en cuanto a la propuesta es el carácter exploratorio de la misma, indagando en la posibilidad de generar espacios semienterrados liberando la gran superficie verde existente. De esta manera permite conservar la extensión de terreno existente dando respuesta al programa de necesidades al mismo tiempo", dijeron.Además, destacaron que este proyecto sería un poco ambicioso para nuestra ciudad, dado que implica un desarrollo técnico constructivo bastante complejo por las dificultades que implica el bajar niveles en un suelo complejo como el de la región. El valor de la propuesta radica más en el ejercicio de exploración que en la factibilidad en cuanto a ejecución.El autor del proyecto es Gastón Ferreyra, pero a su vez, viene trabajando junto a Alexis Berardi como socio del estudio Berardi + Ferreyra Arquitectos, y que dentro del estudio se desarrollan trabajos de escala urbana como la obra del Parque Balneario, Rambla Ernesto Salva (próxima a licitarse), Campo de Deportes del Club 9 de Julio en la nueva urbanización de la UNRaf, entre otros. También son docentes de la Facultad de Arquitectura en la UCSF.