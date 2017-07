Píldoras Políticas

DE CHILENAAntes de participar de la Cumbre del Mercosur en Mendoza, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, pasó apenas unas horas por la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, ese escaso tiempo le alcanzó para ir a una gala en el Teatro Colón en homenaje a la artista chilena Violeta Parra y para ganarse un lugar en el mundo boquense.Tras arribar a la Capital Federal, la titular del Palacio de La Moneda visitó la Escuela República de Chile, ubicada a pocas cuadras del Estadio Alberto J. Armando, acompañada por el embajador trasandino en la Argentina, José Antonio Viera Gallo.Además de recibir una camiseta xeneize con el 10 estampado en la espalda, Bachelet se convirtió en "socia honoraria" de Boca Juniors: la distinción estará vigente hasta julio de 2022. El detalle de color es que los encargados de hacerle el carnet no contaban con toda la información sobre la chilena, por lo que al apartado del número de documento lo completaron con "1.234.567"."Los socios honorarios gozan de los mismos derechos que los socios activos, vitalicios, del interior y del exterior, salvo los de votar y ser electos. Esta limitación no rige para los socios honorarios que tengan asimismo el carácter de socios activos, vitalicios, del interior o del exterior", según fija el Estatuto del Club Atlético Boca Juniors (CABJ).Ante la demanda de hinchas para ingresar a la Bombonera muchos socios suelen "alquilar" el carnet para que otros puedan ingresar: ¿Bachelet hará lo mismo?TAZA, TAZADesde el cambio de Gobierno, la Casa Rosada insiste a los gobernadores la necesidad de achicar el déficit fiscal y ahorrar en todo lo que se pueda para llegar a la meta de equilibrio. En Mendoza, un funcionario analizó un detalle que espera que contente a las autoridades de Balcarce 50, así como también al gobernador cordillerano, el radical Alfredo Cornejo.Se trata del superintendente del Departamento General de Irrigación, Sergio Marinelli, que encontró una forma de bajar el gasto otorgándole a cada uno de los 330 empleados del área una taza de cerámica.Con ese objeto, el funcionario provincial apunta a eliminar la compra de alrededor de 5.000 vasos térmicos descartables, que le cuestan al sector unos 6 mil pesos por mes. "Hay que ser ingeniosos a la hora de ahorrar y utilizar bienlos recursos públicos", celebraron en la Casa Rosada la decisión del mendocino que, de acá a fin de año, lo harán cuidar unos 30 mil pesos del presupuesto de alrededor de 500 millones de pesos que maneja la DGI.EL DENUNCIADODos ministros nacionales mantenían una charla en off the récord con un grupo de periodistas cuando uno de ellos recordó una denuncia hecha por un senador por un tema en particular, que los ocupa a ambos. "A vos te denunció, no a mí", expresó uno de los ministros con una sonrisa. El otro, lejos de enojarse, tomó el hecho de haber sido denunciado como una demostración de importancia: "Sí, a mí me denunció. La pelota busca al jugador".Al parecer, las denuncias cada vez más frecuentes entre políticos, tan criticadas en otros tiempos, son una especie de demostración de status.FILTRACIONES DIVERTIDASEsta vez no fue una pinchadura telefónica, sino una foto, y no fue Cristina Kirchner la afectada por la filtración sino el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. La cuenta falsa de Twitter llamada "Ex Presidente Pinedo"publicó un mensaje que decía "es viernes y tu cuerpo lo sabe" acompañado por una fotografía del verdadero Pinedo bailando alegremente con un puro en la mano izquierda.Si bien la imagen no tiene ningún tipo de gravedad, llama la atención el hecho de que se haya filtrado ya que parece haber sido tomada en el ámbito privado del senador. De cualquier forma, la comunidad tuitera la celebró: más de 700 "likes" y casi 300 "me gusta".