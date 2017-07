Según Beraldi, la detención del contador k es por las elecciones

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El abogado Carlos Beraldi, que patrocina al contador Víctor Manzanares, consideró ayer que la "supuesta urgencia" en la decisión de detener a su defendido se corresponde "con el calendario electoral", al tiempo que acusó al juez federal Claudio Bonadio de querer "sacarle todos los bienes a la familia Kirchner, como sea". "La supuesta urgencia de esta causa se correspondía con un calendario electoral.En realidad, los supuestos cargos ni remotamente justificaban una detención porque es una medida muy grave que hay que tomar con mucha responsabilidad", sostuvo el letrado. En diálogo con Radio 10, Beraldi, que también representa a la expresidenta Cristina Kirchner, tildó de "insólita" la orden del magistrado de trasladar al Penal de Marcos Paz al histórico contador de la familia de la exmandataria y se quejó del "show del traslado, en el que lo disfrazan y le regalan una nueva tapa a los medios"."Manzanares siempre cumplió con su trabajo, nunca eludió la Justicia, la cuestión del cobro de alquileres era la única tarea que desarrollaba. La indicación que dio que se depositara en una cuenta, que no era de cualquier persona sino del apoderado del condominio, que además no había otra cuenta en donde depositar, porque la interventora todavía no había asumido sus funciones", resaltó.El histórico contador de la familia Kirchner fue detenido el pasado lunes en el marco de la causa Los Sauces que investiga Bonadio por presunto lavado de dinero, ya que el magistrado sospechó que Manzanares desviaba dinero de la empresa para intentar ocultarla de la Justicia.