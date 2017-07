Barbero: "esto es algo soñado"

Como no podía ser de otra manera, el entrenador de 9 de Julio, entre lágrimas, valoró lo que significa esta victoria de su equipo, que llegó a la capital de la provincia de punto y terminó siendo banca, ante Colón por la Copa Santa Fe. "Realmente, esto es algo soñado. En mi corta edad, lograr esto y en un estadio con mucha historia, sin dudas no tiene comparación. Colón nos respetó desde el primer momento, por eso puso en cancha a muchos de sus principales jugadores, pero los nuestros tuvieron un gran día".Visiblemente emocionado, el joven estratega resaltó ante la prensa al término del partido la importancia que tiene esta victoria ante Colón, no solo en lo colectivo sino también en lo personal. "Significa mucho esto para nosotros. Tuve más tristezas que alegrías como jugador y, que me pase esto ahora como técnico, me llena de satisfacción y emoción".En cuanto al desarrollo del partido, expresó: "se trabajó en lo táctico. Sabíamos que Colón en varios pasajes tendría la pelota y por eso había que cerrarle los caminos. Había que mantener el orden y la calma. Igualmente, era muy poco lo que había para hacer, porque era muy poco el tiempo para recuperarnos después del partido de entre semana". "Es un fuerzo muy grande el que hicimos. Esto significa que el equipo tiene ganas y plantel para soñar con llegar al Federal A", agregó el DT. Una de las grandes determinaciones fue optar por Julián Maina como arquero, a la postre la figura del partido: "Fue una decisión muy dura, pero el instinto me llevó a inclinarme por él. Me pone muy contento, porque hizo las inferiores del club. Hoy (por ayer) dio ese paso de madurez que necesitaba. Por eso tiene un premio muy merecido". En el final, manifestó: "Desde el principio, el estilo que pregonamos es el de salir a jugar en todas las canchas de la misma forma. A los chicos nunca le pesó el partido. Nos sentimos muy cómodos en la cancha y apoyados en la gente que nos acompañó".Los octavos de final de la Copa Santa Fe tuvo ayer otros dos otros encuentros: uno de los que se metió en cuartos de final fue Rosario Central, quien le ganó con total autoridad al modesto Alianza Sport de Rosario por 4 a 0 en el Gigante de Arroyito con dos tantos de Ijiel Protti, uno de Diego Becker y el restante de Joaquín Pereyra, de tiro penal. Ahora, el Canalla debe esperar por el ganador del cotejo entre Unión de Santa Fe y Huracán de Villa Ocampo, que se enfrentarán hoy desde las 17 en el 15 de Abril. En tanto, Atlético San Jorge se metió entre los 8 mejores, al vencer en los penales a Puerto San Martín tras haber igualado 1 a 1 y en la próxima instancia se medirá con Unión de Sunchales, el campeón defensor. El otro partido que se jugará hoy es que que protagonizarán desde las 15 en el Parque Independencia, el Newell’s del Chocho Llop, ex DT de la Crema y que hace su estreno, ante Sportivo Las Parejas. El ganador de este compromiso será el próximo rival de 9 de Julio, en partidos de ida y vuelta y en fechas a confirmar. Por último, a las 15:30 jugarán Sportivo Las Parejas vs. Argentino Las Parejas. El ganador de esta llave se medirá con el vencedor del duelo entre Atlético de Rafaela y Florida de Clucellas, que se disputará el próximo sábado.