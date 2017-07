"Fanny la fan", sin pantalla en Telefe

La ficción "Fanny la fan", producida por Underground y con Agustina Cherri y Luciano Cáceres como protagonistas, dejó de emitirse ayer por la pantalla del canal Telefé a menos de dos meses de su estreno debido a su bajo rating, aunque el público podrá ver los capítulos que ya están grabados en la web de la emisora.

La ficción -que arrancó en el prime time y luego fue corrida a las 19 por sus bajas mediciones- tiene grabados 50 capítulos que no se emitieron. El canal no quiso hacer comentarios, pero en su página web en la programación del próximo lunes 24 el horario de las 19 está vacío y no aparece ocupado por ningún ciclo.

A partir de los estrenos de ShowMatch y Las estrellas, El Trece logró revertir las planillas de Ibope: en el promedio diario logra aventajar a Telefe por dos puntos. El programa de Marcelo Tinelli y la ficción de Celeste Cid, Marcela Kloosterboer y compañía son lo más visto de cada jornada, desplazando a Josué y El sultán, dos tanques extranjeros.

Para acercarse en el rating Telefe confió en un producto nacional con la firma de Underground, respaldado en éxitos de temporadas pasadas (Los exitosos Pells, Graduados y Educando a Nina, entre otros). Y pese a lo cuidado de la tira, una característica de los productos de Sebastián Ortegay Pablo Culell, Fanny no aportó soluciones: en su debut apenas superó los 10 puntos, mientras Las estrellas había alcanzado 20 en su primer capítulo. El lunes 17 de julio arrancó en el horario de las 19 haciendo 7.2 de rating, y este viernes -su último día- registró 5.2.