Pidieron prisión para el "Rey de La Salada"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El fiscal de Lomas de Zamora Sebastián Scalera pidió ayer la prisión preventiva del empresario Jorge Castillo, conocido como el "Rey de La Salada", y para otras 24 personas acusadas de integrar una asociación ilícita que amenazaba y extorsionaba a puesteros de la feria ubicada en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.El pedido del fiscal fue formulado este viernes al juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, quien ahora deberá resolver si hace lugar.El fiscal Scalera pidió que todos los involucrados en el expediente permanezcan detenidos y los acusó de integrar una asociación ilícita, aunque con distintos niveles de importancia.Castillo está acusado además de tentativa de homicidio de uno de los policías bonaerenses, que el 21 de julio irrumpió en su casa de Luján para detenerlo.Este viernes, el "Rey de la Salada" habló por primera vez tras su detención y aseguró: "Me entregaron, esto es un secuestro político".Castillo ya había emitido el 9 de julio un comunicado de prensa en el que explicaba que la causa judicial que lo involucra "tiene un marcado trasfondo político". El empresario ahora habló en la radio La Salada, donde dijo:"Todos estamos en libertad condicional en la Argentina, están rompiendo la democracia, yo tengo que estar a derecho, no me pueden detener si no hice nada. Al poder le molesta que tengo razón".