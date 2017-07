Lifschitz anunció en Sunchales la ampliación de créditos a tamberos

El gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de la Producción, Luis Contigiani, anunció ayer, en Sunchales, la ampliación en 100 millones de pesos del Fondo de Asistencia Financiera para productores Tamberos.Esta ampliación, del "Programa de Asistencia Financiera a Productores Santafesinos Afectados por la Emergencia Hídrica", comprende dos líneas de créditos: Productores tamberos afectados por el emergencia hídrica y Productores agropecuarios e industriales en emergencia.Con la primera línea, a través del Fondo de Inversión y Desarrollo, se generó un fondo extraordinario para el sector lechero de 400 millones de pesos, de los cuales 150 millones los aportó la provincia, mientras que los restantes 250 millones debían ser aportados por la Nación, pero nunca llegaron.Con los primeros 150 millones se asistieron 516 tamberos; mientras que con la ampliación se alcanzarán 350 productores tamberos más para paliar la emergencia.“Posiblemente las personas que van a comprar lácteos a los supermercados no tienen mucha idea de cómo se producen, cuánto trabajo, esfuerzo y sacrificio hay detrás de ellos, seguramente tampoco saben que una pequeña parte de las ganancias va para los productores. Ustedes saben bien lo que representa el trabajo del tambero, los riesgos y el esfuerzo que hay que acumular, para lograr desarrollar una producción y sostenerla”, agregó.“Lo importante es que no perdamos tambos, que podamos salir de esta situación de crisis. Por eso esta asistencia financiera de emergencia que seguramente va a crecer y seguir en el futuro. Esto más que un crédito es un empujón, para que no se caigan, para que puedan recuperarse y pensar en otros proyectos de futuro más importantes”, valoró.Por otro lado, dijo que también “tenemos que mejorar las condiciones hidráulicas de la región, para tratar de minimizar los impactos negativos de los excesos hídricos que hemos tenido en estos años” y mencionó los acuerdos con Córdoba para la constitución de comités interjurisdiccionales.ASISTENCIA EXTRAORDINARIAPor su parte, Contigiani expresó que “estamos anunciando una asistencia extraordinaria en créditos para los tamberos. Monetizamos 250 millones de pesos a 869 tamberos de la provincia, un promedio de 290 mil pesos en créditos para cada tambero, con un año de gracia, cero tasa de interés y de dos a tres años de devolución”.El secretario de Lechería, Pedro Morini, destacó que “con estos 250 millones de pesos, que estamos monetizando a la fecha, estamos llegando a 125 mil vacas que están en los tambos de la provincia de Santa Fe, aproximadamente un 25% de las vacas que están en producción en la provincia”.“Santa Fe está todavía por debajo de su producción normal, pero estamos convencidos de que para junio o julio del año que viene volveremos a estar en los ocho millones y medio de litros diarios”, agregó el secretario.Por su parte, el intendente de Sunchales, Gonzalo Toselli, agradeció “el acompañamiento del gobierno provincial, que se demuestra en esta ayuda a los tamberos y lo ha hecho siempre con toda la producción de Santa Fe”.El senador por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó “el trabajo coordinado entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para poder lograr este fondo de inversión y desarrollo para la provincia de Santa Fe.