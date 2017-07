Ventas por día del amigo: mejor de lo esperado

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El "Día del Amigo" fue este año mejor de lo esperado" y las ventas bajaron sólo 0,2% frente a la misma fecha de 2016, "a pesar de que el consumo sigue moviéndose con mucha lentitud", informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).A través de un relevamiento sobre comercios de diversos puntos del país, la entidad empresarial consideró que la baja interanual "tan leve no sorprende: por un lado, el año pasado las ventas ya habían caído 7,4% frente al Día del Amigo 2015, con lo cual se está comparando contra un año malo"."Desde esa base y con una economía que lentamente va recuperándose, es una buena noticia que la demanda no siga cayendo. Por otro lado, este año se notó más gente festejando y eso ayudó a reactivar especialmente al rubro gastronómico", añadió.Se estima que 1,5 millón de personas de todo el país y de todas las edades salieron a celebrar la amistad, un 15,4% más que el año pasado, destacó CAME.Y subrayó, además, que el rubro que se llevó buena parte del gasto fue el gastronómico, ya que la mitad del consumo se concentró allí.Específicamente, el 30% de los que festejaron lo hicieron en bares, casas de té, boliches y restaurantes, donde hubo un aumento promedio del 1% frente a la misma fecha del año pasado.A su vez, otro 20% se concentró en panaderías, delivery y servicios de lunch, donde las ventas crecieron 5%."El incremento en este último rubro se debe a que muchos grupos decidieron juntarse en el hogar para abaratar costos o por falta de espacio en los lugares a los cuales deseaban ir. Los que quisieron reservar el mismo día o incluso el miércoles se encontraron con los cupos llenos", explicó la entidad.En los rubros no gastronómicos, el ticket promedio de venta fue de $ 80, con gastos que oscilaron entre $ 20 y $ 150, de acuerdo con el informe.En este marco, el presidente de CAME, Fabián Tarrío, consideró que el "Día del Amigo nos sorprende año a año por la mayor trascendencia que va tomando la fecha. En esta ocasión los bares, restaurantes y casas de comida se movieron bien y hasta el domingo la gente seguirá celebrando".