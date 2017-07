CRAR recibe a Cha Roga

Los dos primeros de la Reclasificación, terminadas las 14 fechas (este sábado se juega la quinta), lograrán el ascenso a la primera división del Torneo Regional del Litoral en la temporada 2018. Todavía queda un largo camino por recorrer y hay muchísimos puntos en juego.

Hoy el Círculo Rafaelino estará recibiendo a Cha Roga de Santo Tomé en donde buscará repetir lo hecho el pasado sábado en Rosario, con victoria ante Provincial, y así recuperarse del traspié sufrido en su última presentación en casa ante Rowing.



El kick off será a las 16 y el referee principal del cotejo de Primera será Leonardo Del Río (USR). Previamente se medirán las Reservas (14 hs.) y Pre-Reservas (12.45 hs.).



Colecta Solidaria. El Plantel Superior de CRAR se suma a la Colecta Solidaria de juegues a beneficio del Comedor Manitos Unidas del barrio 2 de abril y es por ello que todo aquel que desee colaborar con esta acción podrá llevar un juguete.



El programa Zona de la Reclasificación: Círculo Rafaelino vs. Cha Roga (Leonardo Del Río -USR), Los Caranchos vs. Paraná Rowing (Emilio Coll – URR), La Salle vs. Provincial (Ulises Ruíz -UER), Los Pampas de Rufino vs. Logaritmo (Diego Yulita -URR).



Las Posiciones: Paraná Rowing 18, puntos; Los Caranchos 15; CRaR 14; Provincial 11; Logaritmo 9; La Salle 6; Cha Roga 5; Los Pampas 1



El programa de Zona Campeonato: Duendes vs. Universitario (SF) (Federico Recagno -URR), Santa Fe Rugby Club vs. Tilcara Rugby Club (Emilio Traverso -USR), Estudiantes de Paraná vs. CRAI (Juan Sylvestre -URR), Jockey Club Rosario vs. Gimnasia y Esgrima (Damián Schneider -URR), Old Resian Club vs. Universitario (R) (Germán Rabbia -URR).



Las Posiciones: Gimnasia y Esgrima 19, puntos; CRAI 15; Jockey 14; Duendes 14; Estudiantes 13; Tilcara 9; Santa Fe Rugby Club 7; Universitario (SF) 5; Universitario (R) 4; Old Resian Club 1.