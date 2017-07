Empate en Mendoza

Si ganaba, Independiente Rivadavia se salvaba del descenso a falta de una jornada, pero el gol de Sebastián Caballero a los 14' del primer tiempo complicó las cosas para el local.

Recién en el complemento el equipo de Berti logró vencer al arquero Crusat, la figura del partido, cuando el goleador Cristian Tarragona marcó a los 33'.

Al igual que antes del tanto de Tarragona, Independiente Rivadavia buscó por todas las vías, pero careció de precisión, fortuna o se topó con la inspirada noche del arquero visitante.

Con este resultado el conjunto mendocino llegó a los 67 puntos y a un promedio de 1, 269 por encima de Estudiantes de San Luis, All Boys y Juventud Unida de Gualeguaychú, equipos que siguen comprometidos más allá de no estar en descenso directo.



Juegan hoy: 15.30 hs. Los Andes vs. Crucero del Norte, 19 hs. Santamarina vs. Villa Dálmine, 20 hs. Boca Unidos vs. Brown (A).



Principales posiciones: Argentinos 84, puntos; Chacarita 75; Guillermo Brown 74; Independiente Rivadavia 67; Instituto 63