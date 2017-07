El FIT se presenta como opción local y nacional

Los candidatos del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Jorgelina Signa, segunda precandidata a diputada nacional y Nicolás Ferreyra, precandidato a concejal- inauguraron ayer el local partidario de calle Fader 126, el cual buscan que se consolide en la organizador del pueblo obrero ante el actual panorama de ajuste permanente que se plantea desde el Gobierno Nacional y que se convalida desde el resto de los partidos mayoritarios en el país. Ambos postulantes provienen del Partido Obrero, que crecer nuevamente en esta elección, tal cual como lo vienen haciendo desde hace algunos sufragios a esta parte.En diálogo con LA OPINION, Nicolás Ferreyra comentó que el local partidario anterior, que estaba en avenida Brasil, no pudo sostenerse por motivos económicos. Pero en esta oportunidad, llegó para quedarse: "al lado está mi casa: reacondicionamos el lugar para que sea el local partidario de forma permanente. Quedó hermoso", indicó.Por su parte, Jorgelina Signa indicó que "todavía no está 'picante' la campaña porque el cuadro de descomposición política es brutal. Hay una colaboración clara con el ajuste central de Macri. No hay una oposición clara que se plante ante estas políticas, como el Frente de Izquierda. De hecho, este Gobierno pudo avanzar en su agenda (que no está terminada) de impuestazo, tarifazos, recortes, exenciones a las grandes corporaciones, gracias a la colaboración de quienes se dicen opositores: Frente Renovador, Frente para la Victoria, Pejotismo en general. Incluso, los socialistas y radicales del Frente Progresista de la Provincia, a nivel nacional, han convalidado el ajuste. Por eso hasta ahora, nadie tira la piedra y todos esconden la mano para llevar adelante una campaña en regla"."Lo que ha sucedido recientemente en Brasil, con el ataque a los convenios colectivos de trabajo, la reforma previsional -que Macri tiene para despolvorear en cualquier momento- es un adelanto de cómo se pretende bajar el déficit fiscal, cómo se pretende alcanzar el crecimiento que nunca llega y el endeudamiento feroz (U$S 90.000 millones). No hay que ser economista para saber que, todo eso en algún punto, tiene un límite. Los capitales internacionales exigen garantías que son recortes: en salud, en educación, en aportes, en obras públicas... un paquete que se va a implementar después de octubre y, por lo tanto, nuestros locales los inauguramos con mucha satisfacción porque son lugares estratégicos de organización. Nosotros queremos librar desde allí las batallas políticas, pero fundamentalmente organizarnos contra el ajuste"."Notamos en el electorado -agregó Signa- que hay un voto dentro de la clase obrera que probablemente hayan votado a Macri y no vuelvan a votarlo porque han sufrido terriblemente el ajuste. Por otro lado, tampoco vemos que se vuelva al kirchnerismo. Entonces, hay un terreno para disputar en el Frente de Izquierda para colocarlo como una alternativa política. Pasa algo similar en la clase media, por el congelamiento a la economía en términos generales"."A nosotros nos parece clave la candidatura de Nicolás Ferreyra, porque Rafaela es una ciudad muy bella, pero tiene postergadas muchas obras públicas. En el Concejo, recientemente, hubo una presentación de vecinos pidiendo urbanización de barrios, por las carencias. Tiene que haber una elevación de la calidad de vida en su conjunto. Que Nicolás integre con una voz opositora real y la mirada popular de esos intereses postergados en Rafaela", completó Signa.Ferreyra, por su parte, indicó que "el Municipio sacó a la venta 83 lotes cuando sabe que hay 5.000 familias que no tienen casa. Eso no resuelve el problema. Es decir, no hay un plan en conjunto para satisfacer la demanda".Entre las propuestas a nivel local, Ferreyra propone que el Presupuesto se discuta en los barrios: "que sean los vecinos los que definan en qué se gasta el dinero en base a sus necesidades y no desde una oficina en Moreno 8. También quieren que un concejal gane la canasta básica. Yo soy trabajador municipal y gano 11.000 pesos, es decir, menos de la mitad de la canasta familiar. Eso repercute en nuestra calidad de vida". Finalmente, tienen una propuesta para el transporte urbano: "las falencias en el servicio son muy graves. Hay muy pocas unidades. No hay garitas en los barrios. Pedimos que se conforme una comisión reguladora del transporte, en donde intervengan los usuarios y los trabajadores del sector, que saben de las problemáticas del servicio".