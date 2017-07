Vende cuatro lotes por 150 millones de dólares

MIAMI, 22 (AFP-NA). - El cantante español Julio Iglesias puso a la venta en Miami cuatro lotes frente al mar en una isla del norte de Miami por los que pide 150 millones de dólares, informó su agencia inmobiliaria ayer.Los lotes adyacentes -y sin construcción- del legendario cantautor de 73 años en la Bahía de Biscayne miden ocho acres (3,2 hectáreas), con 240 metros frente al mar en el exclusivo islote de Indian Creek al norte de Miami Beach."Iglesias está vendiendo porque mantuvo las parcelas para que construyeran allí sus hijos, pero ahora ellos residen en otras partes del mundo y él sintió que ya era hora de vender", dijo Elise Ramer, portavoz de la agencia inmobiliaria The Jills.El cantante tiene su residencia en una quinta parcela en Indian Creek, una isla conocida como el "búnker de los millonarios" que tiene un campo de golf y sus propios patrulleros armados que vigilan la entrada por mar y tierra las 24 horas.Según la revista financiera Business Insider, las 86 personas que viven en Indian Creek tienen 35 casas en total por un valor promedio de 21 millones de dólares cada una. Entre ellos figuran el chileno Mario Luis Kreutzberger (Don Francisco), la supermodelo Adriana Lima y el multimillonario Edward Lampert."Este lote es una gema increíble", dijo Jill Hertzberg, de The Jills, en un comunicado. "Indian Creek representa el epítome del lujo en Miami".Conocido por sus baladas románticas y su prolífica vida amorosa, Julio Iglesias es uno de los artistas más exitosos del mercado hispano, con 300 millones de discos vendidos durante su larga carrera.Padre del también cantante Enrique Iglesias, Julio anunció en 2015 después del lanzamiento del álbum "México" que no grabaría más discos de estudio.