Primer paso para que la Universidad Nacional de Rafaela tenga su campus

En la mañana de ayer, en el Salón Verde del edificio municipal, el intendente Luis Castellano y el rector organizador de la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf), Rubén Ascúa, firmaron el convenio a través del cual el Municipio cedió un terreno de 10 hectáreas para la construcción de su sede en nuestra ciudad.La máxima autoridad del Ejecutivo resaltó que esta firma “marca un proceso y un hito histórico en la educación universitaria en Rafaela, con nuestra universidad pública y un acuerdo público-privado que le va a dar una potencialidad territorial y de desarrollo urbano a un sector de la ciudad”. Además, agradeció “al Presidente del Concejo y a los concejales que con su voto nos acompañaron y permitieron que esto sea posible, además de mejorar el acuerdo original”.A las familias Bruno y Lorenzatti, “un enorme agradecimiento por haberse predispuesto al diálogo para avanzar en algo que ganamos todos. Hoy está la firma concreta de la Ordenanza para empezar con los trámites legales y de escrituración para que la UNRaf pueda poseer la tenencia definitiva de la universidad. Esto nos permitirá canalizar proyectos y fondos para la construcción de la sede y el proceso de urbanización y loteo de cada uno de esos sectores”.La secretaria de Desarrollo Urbano, Mariana Nizzo, la funcionaria municipal que lideró este proceso, explicó: “Se trata de una operación que se trabajó con dos propietarios. Nos interesaba un lugar que veníamos charlando con Gerardo Lorenzatti y con Adriana Bruno. Veníamos trabajando y viendo la posibilidad del desarrollo, ellos tienen un hueco urbano, un sector que estaba en zona urbana”.“La familia Bruno se acercó ofreciendo esta posibilidad de donar las diez hectáreas para la UNRaf. Nosotros planteamos que queríamos las 10 hectáreas pero en el predio de Lorenzatti. Y ahí comenzó una negociación compleja pero interesante para el desarrollo urbano. Ellos hicieron una permuta de las 10 hectáreas de Lorenzatti por 14 de Bruno y se fue trabajando en incorporar algunas cuestiones en las que intervino el Municipio para aportar gestión, trabajo técnico, proyectos. Por su parte, la UNRaf aporta todo lo que es la cuestión legal de permuta, escrituración y mensura, además del pavimento de una de las calles que lindaría con la familia Lorenzatti”, detalló la funcionaria.Otra de las cuestiones que se va a trabajar en conjunto con la Municipalidad “es la gestión para concretar en avenida Podio, el paso a nivel con el ferrocarril. También captamos plusvalía para permitir urbanizar el sector que tiene de propiedad la familia Bruno, donde se logra un porcentaje para una franja verde. El Concejo trabajó con la familia Bruno para lograr 1,6 hectárea más para una escuela, equipamiento de salud y destacamento de policía. Lo interesante es empezar a entender que si todos aportamos un poquito, se pueden lograr proyectos interesantes como este, con recursos locales”.Ascúa manifestó que este hecho “sienta un importante precedente. Agradezco el esfuerzo que se ha hecho desde la ciudad, entendiendo como tal al municipio, a los propietarios privados, al Concejo Municipal y a la sociedad en su conjunto. Estamos muy agradecidos y con un gran compromiso de responder a esta promesa de construir rápidamente el edificio”.En primer lugar “tenemos que diseñar un plan director que involucrará distintas disciplinas y obtener financiamiento. A partir de este gran paso daremos otros sucesivos que esperamos concretar a lo largo del tiempo y que podamos funcionar con un campus que albergue a las carreras que hemos lanzado y lanzaremos el próximo año”.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), indicó que "desde el punto de vista jurídico, esto es la firma de un acuerdo que desencadena en un proceso jurídico notarial que va a llevar su tiempo, porque hay una permuta, una subdivisión, una mensura y luego una donación. Es decir, en este acto no se dio la transmisión de la propiedad a la órbita de la Universidad. Lo más importante ha sido la decisión del Municipio y del Concejo. Ahora comienza la etapa de detalles, que no es menor, que es la instrumentación de la normativa. Eso va a llevar algunos meses. Somos optimistas que para fin de año estemos haciendo algunos movimientos en el terreno".En cuanto a las obras que podrían darse, indicó que serían los accesos y el proyecto de estudios de investigación de energías renovables, se instalen en una parte del predio. "Dependemos de la disponibilidad de divisas. Hay que dotar el terreno de todo tipo de infraestructura", completó."Tenemos una alternativa que es la de hacer alguna primera obra, con algo premontado, para que sea más accesible y rápido. También depende del master plan, que implica la conformación del campus, es decir, la ocupación del predio", añadió.En cuanto a las futuras carreras, indicó que "estamos tratando de agudizar el ingenio para aprovechar mejor el edificio de la UTN. Si no nos alcanza, tendremos que buscar alternativas en escuelas cercanas o con el Instituto del Profesorado. Hoy, de hecho, lo estamos usando para la Licenciatura en Educación. El año que viene trataremos de abrir la Ingeniería en tecnología aplicada".