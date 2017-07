Scaglia llamó a votar por los candidatos de Cambiemos

Para Gisela Scaglia las cartas están sobre la mesa: la Argentina necesita consolidar el proceso de cambio que inició con el presidente Mauricio Macri y por eso pidió el apoyo de los rafaelinos y de los santafesinos para "votar a los candidatos de Cambiemos, tanto a nivel local como para la Cámara de Diputados de la Nación". Fue durante una visita que realizó ayer a esta ciudad y en la que incluyó en su agenda una entrevista con LA OPINION, a la que llegó acompañada por la concejal Carina Visintini y los precandidatos a concejales, Raúl Lalo Bonino -actualmente es edil, pero su mandato finaliza en diciembre por lo que se presenta a la reelección- y Marta Pascual.

"Me gusta venir a Rafaela, y en esta oportunidad para acompañar a Lalo y Marta en un timbreo que vamos a hacer en la ciudad y en un mano a mano con una vecina. Después será el almuerzo con las mujeres del PRO para intercambiar opiniones, reflexionar sobre nuestro rol y de qué forma podemos aportar a la sociedad", dijo Scaglia al repasar la agenda de su viernes, que concluía en Josefina para acompañar a los candidatos de Cambiemos de esa localidad.

La joven legisladora nacional, que reside en Gálvez, es actualmente diputada nacional pero su mandato concluye en diciembre próximo. Por eso integra la lista de candidatos detrás de Albord Cantard (UCR), Luciano Laspina (PRO) y Lucila Lehmann (CC) y por delante de la concejal rafaelina, Carina Visintini, quien está en el noveno lugar.

- El discurso oficial del Gobierno nacional propone consolidar el cambio en contraposición al modelo vigente hasta 2015.

- Estamos en el momento en el que todos los argentinos debemos ratificar que aquello que elegimos en el 2015 es parte de una decisión muy profunda con la que dijimos basta a la corrupción, a la soberbia, a la prepotencia, basta al no hacer lo que se debía, a esa forma de gobernar y administrar el Estado que pretendíamos muchos santafesinos, que queríamos una Argentina pensada, posicionada en el mundo y que no se cierre, con un presidente que decide, que hace cosas y capaz de admitir errores y dialogar con todos los sectores. Asumimos en el 2015, los argentinos saben que esta tarea no era para una persona sino para muchas, para un equipo grande, y también que no se podía cambiar de un día para otro, que debíamos hacer un sacrificio. Nos decían que no se podía gobernar la Argentina sino tenés las grandes estructuras, las corporaciones sindicales y si no seguís pagando sobornos. Sin embargo, nos atrevimos y en 18 meses pudimos demostrar que sí se puede, más allá de que todos sabíamos que iba a ser difícil. Que este camino nos enfrenta con nuestra propia realidad, salir a decir la verdad a veces no es fácil. Sincerar nuestros números sobre inflación, pobreza, el desempleo no es agradable, pero es necesario hacerlo para poder pensar hacia adelante. Por eso el 2017 es el año para ratificar este rumbo, eso es lo que le pedimos a los rafaelinos, a los santafesinos, que nos apoyen en las urnas.

- De todos modos, la fragilidad de la economía es el Talón de Aquiles del Gobierno.

- Todos sabemos que está difícil. Nada se resuelve en 18 meses. Pero también nadie en el país, ni oficialistas ni opositores, está pensando que la economía no va a crecer. Los economistas hoy coinciden en afirmar que habrá crecimiento, en todo caso el debate gira en torno al ritmo, es decir de 2, 3 ó 4 por ciento. Pregunto, ¿estábamos tan bien en el 2014 o en el 2015? Los problemas se fueron enfrentando y solucionando en estos 18 meses, quizás no tengamos una buena memoria y olvidamos cómo estábamos antes del final del gobierno anterior. Macri con su valentía y con un equipo y con el respaldo popular tomó decisiones importantes, como reducir o eliminar retenciones agropecuarias porque creemos en el sector que es el motor de desarrollo del país, que a la vez genera empleo en la industria, como se advierte en pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. El año pasado tuvo un pico de 40 por ciento de inflación y este 2017

terminaremos en el 22%. Y falta mucho aún para avanzar hacia una inflación que no diluya los salarios, que nos permita ordenarnos en la economía familiar y empresarial.

- El ministro de la Producción de Santa Fe y candidato a diputado nacional, Luis Contigiani, es crítico con la gestión de Macri. ¿Le sorprende?

- Contigiani atrasa, antes de estar en campaña y ahora también. Es un ministro al que solo le escuché hacer críticas y no aportar soluciones. En medio de la emergencia hídrica de esta zona Contigiani fue el que más se quejó pese a la ayuda enviada por la Nación, no reconoció esos aportes desde el Gobierno nacional y además puso poca plata para asistir.

- Dice que la Nación no envió los fondos comprometidos para dar créditos a los tamberos afectados por la emergencia ni para SanCor.

- Sigue quejándose, cuando sabe que la plata para SanCor es mediante la conformación de un fideicomiso y la discusión general en toda la cadena láctea.

- ¿Qué opina de la propuesta que públicamente presentó el gobernador, Miguel Lifschitz, para que la Nación cancele la deuda con Santa Fe?

- Lamentablemente hizo esta puesta en escena en el inicio de la campaña electoral. Fue un acto de campaña. Y estamos hablando de una deuda que se originó durante el kirchnerismo. Cuando el Gobierno de Cambiemos siempre estuvo y estará dispuesto a conversar para acordar cómo se va a pagar lo que el kirchnerismo dejó de enviar a Santa Fe.

- ¿Qué expectativas tiene para la elección de diputados nacionales? Su lista tiene fuerte apoyo de Elisa Carrió.

- Para mi los santafesinos van a acompañar la propuesta de Cambiemos y en especial a Mauricio (Macri). Van a votar a Cambiemos, se va a sentir el acompañamiento al Presidente. En octubre se juega el consolidar este nuevo rumbo y modelo sin corrupción y con crecimiento, o volver hacia atrás. A Carrió le encanta venir a Santa Fe, incluso dijo que en esta Provincia la respaldó en su peor momento. Por eso reconoció que cuando nadie la quería, los santafesinos sí creyeron en ella y por eso viene a la Provincia. Sin duda es una figura central de Cambiemos que hace muchos años denuncia la trama de la corrupción del kirchnerismo cuando muchos creían que era una fábula. Estamos bien.