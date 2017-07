Colón va tomando forma

Hay cuatro caras nuevas del plantel de Colón que ya pueden ser utilizadas por Eduardo Domínguez para el partido de mañana en el Brigadier López ante 9 de Julio de Rafaela por la Copa Santa Fe, pues con la autorización judicial quedaron formalmente incorporados al club. De los “nuevos”, sólo resta que se apruebe el contrato de Marcelo Estigarribia, “pero es sólo una cuestión de tiempos, fue el último contrato que se arregló”, dicen en Colón.Por lo tanto, Eduardo Domínguez podrá disponer este sábado de Marinelli, Toledo, Guanca y Fritzler, si es que hablamos de los refuerzos que tendrá el plantel, luego de que el juez de feria, el doctor Claudio Bermúdez, haya dado el visto bueno para acelerar la aprobación de estas gestiones y que los jugadores puedan ser tenidos en cuenta para el encuentro con el León rafaelino. Además, también podrá utilizar a Villarruel, aunque en este caso hay muchas chances de que siga su carrera en San Martín de San Juan, club que lo pretende para renovar el préstamo. Y el otro que también tiene aprobada su continuidad desde la formalidad, es “el Polaco” Adrián Bastía, ex Atlético de Rafaela.En cuanto a las gestiones que realiza la dirigencia, no hay mucho por agregar a lo que ya se sabe. Un jugador que interesa y mucho es Lucas Albertengo, el centrodelantero que hoy está en Independiente. Si el Rojo consigue sumar un delantero, podrían abrirse posibilidades, pero también hay que pelear en el mercado con otros clubes que están interesados en el ex delantero de Atlético de Rafaela. “Tenemos entre cinco y seis competidores”, señalan en Colón.con la habilitación de los jugadores, el panorama cambió y el mayor problema se plantea en el sector defensivo, donde, en principio, podría jugar Toledo pero no así Ortiz y Clemente Rodríguez, además de que Conti está lesionado. En consecuencia, Toledo, Olivera, Garcés y Ceballos son los jugadores que tiene disponibles en el sector defensivo y, por ende, no se descarta que aparezca algún juvenil integrando el plantel.