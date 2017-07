Ginóbili explicó sus motivos

El mejor jugador de la historia del básquet argentino seguirá un año más en la NBA. Se sabía desde el martes. Emanuel Ginóbili le dijo que sí a la continuidad en la liga más importante del mundo. Pero este jueves, el bahiense explicó las razones de su decisión: “Acepté porque es un gran honor estar en una franquicia así, con 40 años, sintiéndome importante, con gente que me dice que me quiere y que sigo siendo importante para el equipo”. “Fue bastante más lenta la toma de la determinación que las otras veces porque tenía más dudas. Quería dejar madurar más la decisión para ver cómo me sentía, qué me pasaba y cuántos interrogantes me surgían. Y cuando sentí que maduró la cosa, entendí que había pasado el tiempo suficiente para comunicar qué iba a ser de mi futuro”, escribió Manu en su columna del diario La Nación. Ginóbili extenderá su contrato por una temporada más con los Spurs, aunque aún no se conoce el monto de su salario. Eso parece ser lo de menos para el escolta, que se sintió querido por todos en San Antonio y por allí corrió su decisión. “Había hablado con Pop bastante antes de salir de vacaciones y él me dijo que quería que siguiera y que me necesitaba en el equipo. Con todos esos elementos, me di un espacio para pensar bien qué quería hacer realmente”, dijo. Y agregó: “No sentí que él quisiera convencerme; simplemente me dijo lo que pensaba. Incluso sé que si hubiera sido diferente también me lo habría dicho. Si no me quería, casi me era todo más fácil, porque no se me iba a caer ninguna jineta por que no me quisieran. Era 'hasta acá llegué y listo'. Porque no iba a ponerme a explorar la chance de buscar otro equipo”. Por último, afirmó que no se veía jugando hasta los 40 y que esperará a volver de sus vacaciones para meterse de lleno en la temporada que se aproxima. “Ahora que todo está digerido, siento que tomé una determinación que me permite seguir jugando en el más alto nivel, que es lo que siempre quise hacer. Y además, a una edad en que jamás imaginé que iba a estar activo. Tanto por mi forma de jugar como por los riesgos que tomé en una cancha, como por los kilómetros que tienen mis piernas entre San Antonio y la selección... Por eso, si hace 10 años alguien me decía 'vas a jugar hasta los 40', le respondía que estaba loco”, dijo.