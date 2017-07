Horror: hallan muerta a una nena de 5 años en el patio de una casa

Los vecinos de la localidad cordobesa de Tío Pujio no salen de su asombro. En las últimas horas, encontraron el cuerpo sin vida de una nena de cinco años en el fondo de una casa que no era la suya. La mamá de la menor señaló que le había dado $ 50 para que vaya a comprar caramelos y nunca regresó.La fiscal Silvia Maldonado imputó y ordenó que permanezca detenido como supuesto autor de homicidio de Luna Viera, a Mariano Gutiérrez Cingolani, el vecino de 30 años que estaba demorado desde el momento en que se produjo el hallazgo del cuerpito.A su vez, la fiscal Maldonado decidió no tomarle aún declaración al aguardo de obtener mayores detalles del hecho y conocer los resultados de pericias clave, como la autopsia sobre el cuerpo de la menor. La imputación es a tenor del artículo 306 in fine del Código Penal, una sospecha leve, que se utiliza para poder investigarlo.Cingolani cuenta con antecedentes por hechos de violencia y les dijo a los policías que la criatura jugaba en su casa. La fiscal solicitó pericias psiquiátricas sobre el sospechoso.Las primeras versiones hablaban de que el individuo habría dicho que intentó “empujarla” a través de una tapia para que pase a otro patio. Según otros voceros, habría indicado que ella se cayó sola al otro lado del muro y murió. La pequeña tenía un golpe en la cabeza. Si bien estaba vestida, le faltaban sus botitas.