De Vido ratificó que no renuncia y aseguró que no teme ir preso

BUENOS AIRES, 21 (NA). - En medio de la avanzada del oficialismo para removerlo de su banca, el diputado nacional del Frente para la Victoria Julio de Vido participó ayer de una audiencia pública en el Congreso, ratificó que no renunciará y aseguró que "no" tiene miedo de ir preso.

El exministro de Planificación Federal se presentó en la audiencia pública que realizó el Congreso para recoger opiniones sobre la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz. "Ante el único lugar donde voy a ejercer mi defensa es ante los jueces naturales, que son los jueces de la Constitución", advirtió De Vido, en momentos en que Cambiemos y el Frente Renovador buscan expulsarlo de la Cámara y lo convocaron el próximo martes para que haga un descargo ante la comisión de Asuntos Constitucionales.

En declaraciones a la prensa al retirarse del Congreso, reiteró que se siente "perseguido" por el Gobierno del presidente Mauricio Macri y contestó que "no" al ser consultado sobre si temía ir preso. "De ninguna manera voy a renunciar. Todo lo que expresé en el documento de ayer es lo único que voy a expresar", resaltó el exministro, en referencia al comunicado que había dado a conocer luego del acuerdo sellado entre Cambiemos y Frente Renovador para avanzar en el proceso para expulsarlo de Diputados el próximo miércoles en una sesión especial.

De Vido expuso en la audiencia en calidad de presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados, pese a que en principio no se esperaba su presencia, teniendo en cuenta que es por estos días el centro de una discusión sobre su permanencia en el Congreso, luego de la decisión del juez Luis Rodríguez de denegar su desafuero y la detención en el marco de una causa en la que se investiga el desvío de fondos en Río Turbio.

El exfuncionario habló durante poco más de 15 minutos sobre cuestiones estrictamente relacionadas con la construcción de esas dos represas en el río Santa Cruz y no hubo ninguna expresión propia o de la audiencia que tuviera que ver con su situación política.

En ese marco, se refirió brevemente a las obras en la zona de Río Turbio (Usina Térmica Río Turbio y Yacimientos Carboníferos Río Turbio) que lo involucraron en la causa judicial donde se lo imputó por presunto desvío de fondos, motivo por el que el fiscal Carlos Stornelli solicitó su indagatoria, desafuero y detención. "La usina carbón de Río Turbio no es cierto que sea generada a gas. La idea era hacerla dual porque cerca del yacimiento de carbón hay uno de los yacimientos de gas más grandes de la Argentina", señaló.

Este miércoles, luego de que la comisión de Asuntos Constitucionales debatiera sobre su posible expulsión de la Cámara de Diputados -que podría definirse la semana próxima-, De Vido había denunciado que es objeto de "un escrache fascista a pocos días de las elecciones". "Lo que busca fraguarse es una farsa, en abierta y grave violación de la Constitución Nacional", sostuvo el diputado del Frente para la Victoria.

A través de un comunicado que difundió en las redes sociales, De Vido desafió: "Voy a continuar realizando mi trabajo en el Congreso de la Nación, participando de las comisiones de las que formó parte como de los debates en el recinto".



CONFIANZA EN

CAMBIEMOS

El diputado del PRO y presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, vaticinó ayer que "el único bloque que va a apoyar" la permanencia del exministro de Planificación Federal en el Congreso es el Frente para la Victoria-PJ, por lo que no dudó en que el procedimiento de exclusión tendrá éxito en el recinto el próximo miércoles.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade señaló, sin embargo, que la ofensiva del oficialismo y del Frente Renovador contra De Vido es un "argumento de campaña" que busca "tapar" el "desastre económico del Gobierno".

Tonelli se mostró confiado en lograr los dos tercios de los votos de los diputados presentes en la sesión especial, al sostener que además de Cambiemos y el massismo, "seguramente" el bloque Justicialista de Diego Bossio va a estar a favor, en tanto que puso en duda la supuesta negativa de la bancada del Movimiento Evita de darle la espalda a la moción de exclusión. A su vez, pronosticó que la izquierda "va a ir en contra" porque "siempre votan en contra de todo".