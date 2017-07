Carta de Lectores

La Policía



Sr. Director:



Por dar la cara ante una familia cuyos hijos arrojaban cascotes y disparaban balines de aire comprimido a vecinos, a la vez que tenían perros sueltos en la vía pública tuve mis sinsabores. Al pedir a dicha familia que tenga a los perros en su domicilio y que cuide a sus hijos para que no causen molestias ni daños, se me contestó de mala forma.

Eso pasó el año pasado mientras que la Policía nunca quiso tomar la denuncia sobre el caso. Pero con sorpresa recibí una notificación sobre una denuncia en mi contra por supuestas amenazas de mi parte hacia los que en realidad causaban desmanes en el barrio.

La causa no prosperó porque nunca tuvo fundamentos pues no estaba basada en hechos reales. De todos modos, yo pregunto ¿por qué un fiscal toma denuncias sin fundamentos? ¡Y la Policía de Santa Fe tan cuestionada por casos de corrupción actúa de esta manera?

Además la Municipalidad de Rafaela, como me dijeron textualmente, no puede hacer nada contra vecinos que causan molestias y que tienen sus perros sueltos, más allá de que tenemos que pagar impuestos cada vez más altos. Y cuando alguien debería preocuparse y ocuparse por la mala atención del personal policial al público en las comisarías.



José Colucci

DNI 16.971.902

Rafaela