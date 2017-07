Panorama político

CAMPAÑA ALGO

DESPROLIJA

La campaña proselitista para el 13 de agosto, primarias llamadas PASO que tienen una pesada carga de inutilidad, está cumpliendo hoy una semana, pues oficialmente se largó el viernes pasado. Sin embargo, toda la sensación es que viene de bastante antes.

En el caso concreto de Rafaela, en estos primeros días se vieron algunas desprolijidades, como la ventajita que parece haberle sacado el oficialismo al resto en la búsqueda de lugares más visibles para sus carteles. Eso, al menos, fue lo que acusaron algunos de otros partidos, que cuando salieron con sus elementos se encontraron que les habían ganado de mano. Aunque, eso fue apenas una parte de este inicio, ya que con pocas horas de colgadas las gigantografías por casi toda la ciudad, se vinieron una vientos del sur no sólo portadores de bajísimas temperaturas -grandes nevadas mediante-, sino también con la potencia suficiente para derribar, desarticular o dejar en malas condiciones a muchos de esos cartelones, en especial aquellos que no fueron sujetados como corresponde, quedando muy expuestos los que trabajaron a la marchanta.

Pero seguro que tras este tramo de largada algo confuso, cuando el apuro es sostenido por un entusiasmo más desbordante, todo se irá aplacando e ingresando en una situación de normalidad.



LA PIEL DEL OSO

La provincia definió la forma en que buscará cobrarle a la nación los 49.000 millones. Quince mil en 24 cuotas a partir de enero próximo, y los restante 35 mil palitos en títulos públicos hasta en 40 años. Dicen que con tanta facilidad es la mejor opción para poder cobrar, aunque ahora se debe esperar lo que dice el gobierno nacional. Por las dudas, no querer vender la piel antes de cazar el oso.

Es que más de uno se frotaba las manos pensando en cuánto dinero recibiría, el gobierno provincial ni decirlo: 625 millones por mes durante 24 meses, y de yapa los títulos que pueden luego negociarse. ¿Y Rafaela? Del total serían 176 millones, aunque del efectivo inicial sólo 41 millones, el resto en títulos. Sumas que despiertan entusiasmo, pues permitirán llevar adelante nuevas iniciativas y algunas otras que quedaron postergadas justamente por la falta de recursos, aunque mejor no exacerbar tanto optimismo hasta conocer la respuesta del gobierno nacional.

¿De donde viene esta acreencia? Comenzó cuando en 2005 el entonces gobernador Jorge Obeid se negó a firmar la ley que disponía el descuento del 15% de coparticipación para ANSeS. Todas las provincias adhirieron a la prórroga, salvo Santa Fe, San Luis y Córdoba, que son las que ahora quieren cobrar.

Cansado de reclamos administrativos, quien inició el juicio a la nación fue Hermes Binner, cuando era gobernador. Todos los partidos vinieron, desde un primer momento y hasta ahora, acompañando el reclamo.



OTRO TERRENO

QUE SE PIDE

Es muy probable que el pedido de la Universidad Nacional del Litoral se ponga en agenda después de las elecciones, para tratar de contemplar esa posibilidad. Pide que el municipio le facilite, de la manera que sea, un terreno de 3 hectáreas para levantar allí su edificio propio.

La iniciativa cobró fuerza luego de la exitosa gestión para cederle un predio de 10 hectáreas a la Universidad Nacional de Rafaela, en inmejorable lugar al costado oeste de la ruta 34.

No es cosa sencilla acceder a un predio de esas dimensiones, y además bien ubicado, pero la posibilidad para Rafaela no es para dejarla pasar de largo, más si tenemos en cuenta que la gente de la UNL ante una negativa puede seguir de largo hacia Sunchales. Todo es integración, área metropolitana, pero si se amplía de ese modo la oferta educativa y más que eso las instalaciones, es hacer más verdad consolidada la ubicación de Rafaela como polo universitario del centro santafesino, con proyección nacional.



SATISFACCION

DE BONAFEDE

Tocando el tema del predio que se consiguió mediante una complicada operación de intercambio entre dos familias propietarias, para finalmente ceder al municipio y este a su vez a la UNRaf, entrando también en juego una autorización de urbanización escalonada, todo con cero costo para el erario público, y con la excelente ocasión de contar allí -se estima que mucho más pronto que lo que se imagina- el campus universitario, quien quedó realmente satisfecho, expresando a la vez el pensamiento y sentir de todo el cuerpo legislativo, es el presidente del CM Silvio Bonafede.

"Fue una gestión realmente histórica para la ciudad, difícil y a veces muy intrincada, donde todo el Concejo trabajó a la par, poniendo el hombro para concretarla. Hay que retroceder muchísimo la memoria para encontrar algo de parecida magnitud", sintetizando el médico del Villa Rosas su sentir por este logro.

"Queda ahora por delante -continuó diciendo a PP- esperar que se resuelva lo del acueducto pues Rafaela no puede más continuar con los padecimientos que hemos venido teniendo todos los veranos, y además con la restricción que significa la falta de agua potable para seguir extendiendo la zona urbana. Seremos firmes custodios de una obra que parece estar más cerca que nunca, con licitación prevista para mediados de agosto, pero nunca se sabe, pueden surgir imponderables como ya sucedió otras veces. El acueducto estuvo varias veces prometido e incluso alguna vez hasta se montó una operación con cañerías tendidas que quedaron allí definitivamente, luego tapadas por los yuyales".

El otro tema, al que consideró crucial, es llegar a resolver "el problema de la inseguridad", aunque se trata de algo extendido y generalizado, pero que las autoridades de cada lugar deben ocuparse de la mejor manera que pueden y que las posibilidades le permiten para colaborar con las fuerzas de seguridad y la justicia, tal como ocurre aquí en Rafaela con la presencia de la GUR, el Centro de Monitoreo, las identificaciones de lugares de ventas de drogas y los sostenidos reclamos de intensificar la cantidad de uniformados, como así también su mejor equipamiento.



EL ASADITO DE

SOFFIETTI

Los precandidatos a concejales por el Movimiento de Articulación Popular (MAP), Juan Soffietti, Cecilia Nava y Gabriel Faber, compartirán esta noche en la sede partidaria de calle San Martín un asadito con la prensa para intercambiar opiniones sobre la ciudad y sobre sus propuestas en caso de llegar a la función legislativa. Todo en ese clima algo bohemio que caracteriza al espacio que desde hace año construyen Soffietti y compañía en torno a la CTA .