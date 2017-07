Criterios de un alemán en Chile

Desde hace bastante tiempo que en mi memoria se habían instalado un grupo de ideas, que un día debía darle forma para ser publicadas en LA OPINION, Diario del cual soy colaborador.Años atrás, con mi señora resolvimos tomar una excursión para conocer Chile. Allá fuimos, y un domingo, por la tarde estábamos en la plaza central de Valdivia. No había actividades programadas de la excursión, por lo que teníamos la libertad de ver, conocer, charlar, etc., etc.Le comento a mi señora , "me gustaría hablar con alguien que me relate lo que realmente había sucedido en Chile", desde luego desde el punto de vista político. El destino me ubicó frente a un personaje sentado solo en un gran banco, a quien me acerqué y le pedí permiso para sentarnos en el mismo banco. Aceptó este hombre, con quien estuvimos charlando durante tres horas.Llegó luego su señora, y los cuatro fuimos a una confitería, donde cambiamos toda clase de ideas. El señor, un alemán casado con una chilena, hija de alemanes, razón por la cual hablaba perfectamente nuestro idioma, ya que hacía varios años que estaba radicado en Chile. Desde luego, no dejamos de hablar del aspecto político de nuestra región latinoamericana.Resultó ser "pinochetista" lo cual me chocó bastante porque nunca pude digerir a los "dictadores", le comenté que nuestra guía de la excursión nos había interiorizado respecto a los cadáveres humanos que pasaban debajo del puente de un río que cruza Santiago, su capital y que lleva el nombre de "Mapocho".Puse el dedo en la llaga, reaccionó este hombre diciéndome: "es una pena que este señor Pinochet, haya perdido las elecciones" ya que había dicho que si perdía renunciaba y se retiraría de la política, lo cual llevó a cabo. Volví al tema de los cadáveres y me dijo "sí señor, cuando, se trata de una Revolución, para encaminar un país, deben desaparecer los ladrones, los corruptos y toda persona indeseable", que es lo que según este alemán, Pinochet llevó a cabo. Volvió a recalcar "debía estar Pinochet por lo menos 10 o 15 años al frente de Chile". Desde luego para mí fue una sorpresa total, el criterio de este señor.Con el tiempo, leyendo y leyendo, me enteré de que Chile está encaminado: exporta tanto como nosotros, no hay problemas de paros, huelgas, ni paritarias, han comprado unas cuantas bodegas argentinas, en la región de Cuyo, la educación marcha legalmente; en fin, es un país en marcha. La despedida fue de lo más cordial; lamento no haber tomado el nombre y dirección del personaje, para continuar con el intercambio de ideas. Será para otro viaje.