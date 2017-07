BUENOS AIRES, 21 (NA). - Nuevas pruebas científicas demostraron que los cambios en la alimentación, la actividad física y la conducta pueden reducir la obesidad en niños y adolescentes.Se trata de dos revisiones Cochrane publicadas recientemente que constituyen las últimas de una serie de revisiones sistemáticas que resumen las pruebas sobre los efectos de las diferentes intervenciones para tratar la obesidad y el sobrepeso en niños y adolescentes.Las revisiones resumen los resultados de 114 estudios que incluyeron a más de 13.000 niños y adolescentes.Muestran que una combinación de dieta, actividad física e intervenciones de cambios de comportamiento pueden reducir el peso de niños de seis a once años y de adolescentes de 12 a 17 años, aunque existen limitaciones en los estudios y los resultados varían.La obesidad en la infancia y la adolescencia es una de las preocupaciones principales en salud pública mundial.El rápido aumento de peso de niños de hasta seis años de edad ha crecido a nivel mundial y tiene consecuencias considerables físicas y mentales como la diabetes, la hipertensión, el asma, los trastornos del sueño y la baja autoestima.La obesidad infantil y en la adolescencia puede persistir hasta la edad adulta y aumentar el riesgo de mala salud en edades posteriores.Estas dos últimas revisiones Cochrane que observan los efectos de la dieta, la actividad física y las intervenciones conductuales para tratar a niños con sobrepeso u obesidad de seis años hasta la juventud, servirán para informar un proyecto en curso de la Organización Mundial de la Salud.Constituyen las dos últimas revisiones de una serie de seis que cubre intervenciones como cirugía, farmacoterapia, intervenciones dirigidas únicamente a los padres e intervenciones para niños en edad preescolar.La revisión sobre la infancia analizó pruebas de 70 estudios con 8.000 niños de entre 8 y 11 años de Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Malasia.La mayoría de estudios compararon las intervenciones de cambios del comportamiento con ningún tratamiento o atención habitual.La mayoría de los ensayos (65/70) implicaron tanto al niño como a los padres o cuidadores.La calidad de las pruebas fue baja pero sugiere que, en comparación con ningún tratamiento o atención habitual, es probable que las intervenciones que incorporaron combinaciones de dieta, actividad física y cambios de comportamiento tengan un efecto pequeño a corto plazo en la reducción del peso y el índice de masa corporal-puntuación z (una medida indirecta de la grasa corporal basada en el peso en relación con la altura, el sexo y laedad).Los investigadores tienen menos conocimientos acerca de los efectos de la dieta, la actividad física y los cambios de comportamiento sobre la autoestima y la calidad de vida, debido a que pocos ensayos estudiaron estas variables de valoración.Hubo una muy baja incidencia de efectos secundarios; dos estudios informaron una pequeña cantidad de efectos secundarios, pero se consideró que no tenían relación con la participación en el estudio.La revisión de los adolescentes halló 44 estudios completados que incluyen a casi 5000 jóvenes de 12 a 17 años con sobrepeso u obesidad.Todavía están en curso 50 estudios más que no han informado susresultados.La mayoría de los estudios evaluaron los efectos combinados de dieta, actividad física e intervenciones de cambios de comportamiento, pero hubo variaciones en el contenido y la duración de las intervenciones y su prestación, y en loscomparadores utilizados.Hubo pruebas de calidad moderada de que las combinaciones de dieta, actividad física y cambios de comportamiento reducen el índice de masa corporal un poco más de 1 kg/m2.Estos efectos se mantuvieron en ensayos a más largo plazo que duraron hasta dos años. Los hallazgos de esta revisión también sugieren una moderada mejora de la calidad de vida, pero no se hallaron pruebas sólidas de una ventaja o inconveniente para mejorar la autoestima del adolescente, su actividad física ni su ingesta alimenticia.Los resultados de los estudios varían en ambas revisiones y los autores analizaron las posibles razones.Sin embargo, no pudieron explicar de forma firme la variación de los resultados de los estudios.No pudieron hallar diferencias en los resultados al observar diferentes tipos de intervención, el contexto de la intervención, o si los padres estaban implicados o no en las intervenciones.Ambas revisiones destacan la necesidad de más estudios para explorar la variación entre resultados en profundidad. Emma Mead, que dirigió la revisión infantil como parte de su tesis doctoral en el School for Health and Social Care, de la Universidad de Teesside en Reino Unido afirmó que estos hallazgos completan una imagen compleja sobre un tema de salud importante anivel mundial.