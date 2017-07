El municipio pone a la venta 83 lotes en precios diferenciales

Ayer por la mañana, en el Salón Verde del edificio municipal, tuvo lugar la presentación de un plan de venta de 83 lotes destinado a sectores medios de la población. Estuvieron presentes en el encuentro el intendente Luis Castellano; el presidente del Concejo Municipal, Silvio Bonafede, y la edil Evangelina Garrappa; el director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), Marcelo Bersano; el presidente del IMV, Daniel Basano; también, Marcelo Riberi y Miriam Villafañe, del IMV.En cuanto a los datos de la operatoria, el director del IMV, Marcelo Bersano explicó precisiones donde dijo que cada una de las familias interesadas deberán obtener un turno on line en www.rafaela.gob.ar desde el 19 de julio hasta el 18 de agosto inclusive.En tanto, para recibir atención personalizada sobre la operatoria, pueden concurrir a la sede del IMV (Lavalle 1021). Además, los requisitos para acceder son: 10 años de residencia continuada en la ciudad; constituir un grupo familiar; no ser titulares de inmuebles (lotes o viviendas); no ser beneficiarios de una vivienda o lote de plan social.Los valores de los terrenos oscilan entre $ 150.000 hasta $ 215.000 y no se solicita anticipo o entrega. Además, la financiación se extiende hasta 72 meses.En cuanto al monto inicial de la cuota, el mismo oscila entre los $ 2.100 hasta los $ 2.980, dependiendo de la superficie del lote y el valor de las cuotas se redeterminará aplicando el Indice General de la Cámara Argentina de la Construcción, cada cuatro meses.En cuanto a los ingresos solicitados, se dispuso un mínimo equivalente a 1,5 Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) (dicho salario está fijado actualmente en $ 8.860, por lo que el ingreso mínimo exigido asciende a $ 13.300 por grupo familiar); y un máximo equivalente a cuatro SMVM, es decir $ 35.440).Cabe destacar que la persona solicitante podrá sumar ingresos con otras personas no pertenecientes al grupo familiar, y las cuotas se garantizarán mediante codeudores solidarios.Los terrenos se ubican en los barrios Mora y Monseñor Zazpe. En tanto, el IMV firmó un convenio con dos colegios profesionales para facilitar la contratación de profesionales para la elaboración del plano municipal de la vivienda a un menor costo, para viviendas de hasta 60 metros cuadrados (dos dormitorios) y utilizando los modelos provistos por el IMV.Asimismo, el IMV otorgará microcréditos para cubrir el costo del honorario profesional para la elaboración del plano municipal y pondrá a disposición modelos de viviendas que podrán ser utilizados por las familias para el plano de sus viviendas.